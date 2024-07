El diputado Eugenio Cedeño podría enfrentar su expulsión y a otras sanciones

Por sus polémicas declaraciones sobre las relaciones sexuales no consentidas, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Eugenio Cedeño, podría enfrentarse a la suspensión y hasta a la expulsión definitiva de esa organización política.

Cedeño fue sometido por la dirección del PRM ante el Fiscal Nacional y la Comisión Nacional de Ética y Control, por violación a los estatutos con reiteradas declaraciones altamente negativas para los derechos de las mujeres, las que incentivan la violencia de género. Su caso se conocerá el próximo jueves 25 de julio, a las 10:00 de la mañana en la Casa Nacional del partido.

Los estatutos del PRM establecen una serie de sanciones disciplinarias por incurrir en faltas graves, tal y como se le imputa al legislador.

El PRM a través de una carta indicó que Cedeño infringió el inciso M del artículo 63 de sus estatutos que califican como una falta grave "hacer declaraciones públicas que no estén de acuerdo con la doctrina y líneas del partido".

"Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al Código Penal" Eugenio Cedeño Diputado “

Los estatutos tipifican además la violencia contra la mujer como una falta muy grave, conforme al inciso B del artículo 64.

Por las faltas muy graves, el PRM establece la destitución de los cargos de dirección, la solicitud de renuncia de cargos públicos para los que hayan sido designados, la suspensión temporal y la expulsión definitiva de la organización. Las faltas muy graves prescriben a los 24 meses.

Mientras por faltas graves las sanciones conllevan la inhabilitación hasta por dos años para el desempeño de cargos de dirección partidaria y la suspensión de postulación a cargos internos.

PRM cita al diputado

El diputado de La Romana fue citado por el fiscal nacional del PRM, Tony Rodríguez, para escuchar su versión sobre la controversia generada tras asegurar que un hombre puede quitarse el condón durante el acto sexual para embarazar a su esposa sin el consentimiento de esta.

"Creo que dejarme fuera de esa comisión se inscribe dentro de la censura que contra mí se ha querido imponer en este momento" Eugenio Cedeño Diputado “

El fiscal nacional explicó que acogió la solicitud de un grupo de féminas del PRM, así como de su presidente y secretaria general, José Paliza y Carolina Mejía.

Este jueves Cedeño respondió a través de la red social X que se presentará a la citación "con la frente en alto".

Insiste en posición

Luego de decir que no se retractaría, el diputado insistió este miércoles en un programa radial de la emisora Z101, que es absurdo que el proyecto del Código Penal contemple sanciones, si el esposo se quita el preservativo para embarazar a su esposa, aún sin su consentimiento.

El pasado martes, Cedeño aclaró públicamente que no se retractaría por sus declaraciones.

"Ninguna disculpa pública, lo que he defendido lo defiendo y lo defenderé, porque no se trata de hombre, se trata también de mujer. Esas que quieren que me disculpe públicamente son enemigas de las mujeres. Porque quieren que a una mujer la condenen a diez años (de prisión) porque se quite el dispositivo", refutó el congresista.

Excluyen a Cedeño de la comisión que estudiará el CP El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, leyó los nombres de los integrantes de la comisión. Tras la lectura, Eugenio Cedeño se percató de que no estaba incluido y se paró en el hemiciclo a reclamar su integración, por entender que conoce el proyecto de Código Penal "desde la A hasta la Z". "Creo que dejarme fuera de esa comisión se inscribe dentro de la censura que contra mí se ha querido imponer en este momento tan delicado para la República Dominicana", sostuvo el diputado visiblemente molesto en medio de la sesión de trabajo. En ese sentido, pidió que su inclusión en la comisión de estudio sea sometida a votación en el Pleno o que sea motivada por el propio presidente de la Cámara de Diputados, pero no pasó así. Pacheco le respondió que las comisiones especiales que estudian proyectos son acordadas con todas las bancadas políticas, por lo que antes de incluirlo en cualquier equipo, tendría que consultarlo con las demás fuerzas partidarias del Congreso. Cedeño se ha mostrado opuesto a la posible penalización de las actividades sexuales no consentidas.

Ycell Suero Licenciada en Comunicación Social, egresada de la UASD y periodista en Diario Libre.