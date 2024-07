Faride se despide del Senado y recuerda que "la vida da muchas vueltas"

Este jueves concluyó la legislatura ordinaria del Congreso Nacional. Tocó a cada legislador despedirse de los cuatro años de su labor al frente de su curul y hubo todo tipo de discursos.

En su caso, Faride Raful recordó su labor en el Congreso como diputada y senadora, así como el aporte que, dijo, hizo a su partido al conquistar la plaza de la senaduría del Distrito Nacional, la cual no ganaba desde hacía casi 20 años.

Raful fue diputada por la circunscripción uno del Distrito Nacional (2016-2020) y senadora del Distrito Nacional (2020-2024) por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Partido Revolucionario Moderno (PRM), respectivamente.

También agradeció el respaldo que recibió de los comunitarios de la capital y consideró que los representó "dignamente" y sin "defraudarlos".

Este 16 de agosto concluye el período de los congresistas escogidos para el 2020-2024. Ya su labor terminó este jueves, a menos que el presidente de la República convoque a una legislatura extraordinaria.

"Cuatro años representado aquí en el Senado de la República el Distrito Nacional, después de casi 20 años que mi partido no había ganado la plaza me tocó a mí ganarla, la plaza más difícil, gracias al apoyo que tuvimos de todos los capitaleños, que yo creo que no he defraudado", dijo en la sesión de este jueves.

Faride reconoció que durante sus ocho años en el Congreso tuvo muchas diferencias, pero entiende que fueron políticas y no personales.

"He podido tener diferencias con muchas personas y han sido diferencias de convicción política, pero nunca personales y así me he comportado en toda mi vida"

La congresista recordó que la vida "da muchas vueltas" y que "hoy estamos aquí y mañana no sabemos", por lo cual instó a trabajar todos unidos para construir una mejor sociedad.

"Yo creo que lo principal siempre es tender brazos de solidaridad, de empatía permanente, porque este país necesita gente comprometida con los más vulnerables, con las mujeres, con los niños, con los viejos, tenemos grandes deudas sociales, que tenemos entre todos que construir soluciones para poder llegar a un resultado que haga que todos tengamos más oportunidades", expresó.

Una labor controvertida Durante los años que fue congresista, Faride se caracterizó por ser una persona abierta en sus planteamientos, lo que le provocó muchos cuestionamientos, sobre todo, en su gestión como senadora. Ella fue honesta al confesar que quería repetir como candidata a la senaduría del DN en el PRM, pero el partido se reservó la candidatura y se la entregó a Guillermo Moreno, un extra partido, quien la perdió frente al diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Luego de anunciar que no optaría por esa plaza, Faride Raful fue designada como co-coordinadora de la campaña reeleccionista de Luis Abinader, siendo el coordinador general José Ignacio Paliza, presidente del PRM. El presidente Luis Abinader, dijo en la ocasión, que ella era una política que merecía un puesto mejor. "Faride es una estrella, tiene todo el presente y futuro político en el país, es más, yo creo que le queda pequeño el Distrito Nacional", expresó el 19 de diciembre de 2023.