Senador se queja por la cantidad de leyes que se aprueban, pero no se cumplen

El senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc, se quejó este miércoles ante sus colegas de la cámara alta por la cantidad de leyes que se aprueban en el país, pero que no se aplican o cumplen, por lo que entiende que están perdiendo el tiempo.

El descontento del legislador se debe a que ya se venció el plazo de dos años para la ejecución de la Ley 345-22 sobre Regiones Únicas de Planificación, cuya finalidad es distribuir equitativamente las obras y presupuestos. Él entendía que su demarcación tendría beneficios, pero no ha sido así.

"Yo que creo que los senadores y diputados no podemos perder tiempo debatiendo en comisiones horas y horas para aprobar leyes, y que tengamos que coger la lucha (...) para que luego no se cumplan", dijo durante su turno. Hará un reporte de las normativas aprobadas pero que no se cumplen, agregó.

El objetivo del senador es que el Gobierno aplique la normativa en La Altagracia, que aporta al presupuesto nacional, pero que "siempre, tradicionalmente, se les han hechos pocas inversiones".

En ese sentido, presentó una resolución para pedirle su cumplimiento al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, que solo ha hecho "cositas" para ello. Incluso, planteó que el presupuesto del 2025 sea tomada en cuenta la normativa.

Barón Duluc se quejó, además, de que las inversiones en las provincias se manejan de manera "madalaganaria" y dependen de la influencia del ministro u otro funcionario nativo de esa demarcación.

Una vez que se aplique, se dejará de estar "cabildeando" o "haciendo lobby" para que el Gobierno desarrolle proyectos en las demarcaciones, dijo.