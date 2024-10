Reforma constitucional no resuelve el embrollo en la alcaldía de La Vega

Aunque la nueva Constitución, proclamada el domingo en la Asamblea Nacional, contiene un párrafo para resolver impasses como el vacío que existe en la Alcaldía de la Vega tras la renuncia de su alcalde y su vicealcaldesa, la reforma a la carta magna podría haber dificultado aún más la escogencia de un nuevo edil.

El referido párrafo establece que, en caso de vacante al frente de la alcaldía, la ley dispondrá el método para sustituir a la autoridad municipal.

La ley a la que se refiere es la 176-07, sobre el Distrito Nacional y los municipios, que establece en el primer párrafo del artículo 64: "Si no hubiera vicesíndico/a, el presidente/a del concejo municipal se dirigirá al Presidente de la República para que proceda a su designación conforme el procedimiento establecido en la Constitución de la República".

Sin embargo, la ley del Distrito Nacional y los municipios fue promulgada en el 2007, tres años antes de que entrara en vigencia la Constitución del año 2010. Esa carta magna, impulsada por el expresidente Leonel Fernández, ordena una serie de modificaciones, con relación a esa ley, que aún está pendiente de aprobación en el Congreso.

Para resolver el conflicto con la alcaldía de La Vega, en la Cámara de Diputados, se presentaron dos proyectos legislativos destinados a modificar la ley 176-07, justo como lo ordena la Constitución. No obstante, aunque los proyectos sean aprobados, no servirán para solucionar el embrollo porque la propia carta magna establece que las leyes no son retroactivas, o sea, que no pueden ser aplicadas para el pasado.

Opiniones encontradas

Aún con el enredo que existe en torno a la pieza, el senador Ramón Rogelio Genao, representante de La Vega por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), sostuvo que la nueva Constitución y la Ley 176-07 facultan al presidente Abinader para llenar la vacante, por lo que favoreció que el mandatario emita un decreto para resolver el nudo legal en torno al tema.

En ese sentido, dijo que, si en el futuro existiera una situación similar, los congresistas podrían impulsar una modificación a la ley de municipios para disponer que el partido político al que pertenezca el renunciante sea quien envíe ternas con candidatos para sustituir a cualquier autoridad municipal.

"Han querido hacer una gran discusión con un tema que se resuelve muy fácil" Rogelio Genao Senador de La Vega “

Pero el vocero del PLD en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, no ve la situación tan clara y pide celebrar unos comicios

Hasta la fecha, la Junta Central Electoral (JCE) analiza varias propuestas para buscar una salida al tema, mientras que el Poder Ejecutivo insiste en que se buscará la mejor solución para llenar la vacante que quedó vacía cuando Kelvin Cruz, quien resultó electo como alcalde de La Vega, renunció a su puesto para asumir como ministro de Deportes. La situación se complicó cuando la vicealcaldesa tomó una decisión similar.