La cesantía "está cerrada" a posibles cambios en el Senado

Aunque el empresariado ha impulsado nuevos métodos para cambiar la forma en que se otorga la cesantía, la comisión especial de senadores que estudia la reforma laboral consideró este martes que el tema "está cerrado" y que no recibirá ningún cambio, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo.

Con sus declaraciones, los senadores responden a una intensa protesta escenificada frente al Congreso Nacional donde los sindicatos de trabajadores alertaron de fuertes movilizaciones si la cesantía es modificada como lo sugieren los empresarios.

Sin temores

En ese sentido, el presidente de la comisión especial que estudia la reforma laboral, el senador Rafael Barón Duluc, expresó que los trabajadores "no deben tener ningún temor" porque la Cámara Alta actuará como una entidad garantista de los derechos de los empleados y no variará la forma en que se entrega la cesantía. Agregó que la cesantía "está cerrada" a cambios.

"El tema del tranque del código básicamente ha sido el tema de la cesantía, pero en este proyecto que estamos conociendo no se toca ni se cambia", sostuvo el senador de la provincia La Altagracia.

Los acuerdos

Mientras que el senador Pedro Catrain, quien pertenece a la comisión especial, precisó que las actas de las reuniones tripartitas entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, registran la firma de todos los sectores impactados con la reforma laboral. Destacó que la cesantía y su forma de pago fue consensuada entre todos los sectores y dijo que los acuerdos no se romperán en el Senado.

De su lado, el senador Rogelio Alfonso Genao, miembro del equipo especial, aseguró que con la cesantía "ya no hay nada más que hablar" y acusó a los empresarios de encabezar un debate "que no es sano ni inteligente" con la reforma laboral, por lo que pidió tranquilidad a los trabajadores ya que los legisladores no están dispuestos a modificar la retribución.

Reuniones con empresarios

Este miércoles, a partir de las dos de la tarde, los senadores se reunirán con 10 grupos empresariales para escuchar sus planteamientos sobre la reforma laboral.

Desde que se sometió el proyecto en octubre, algunos empresarios han rechazado la propuesta alegando que la cesantía no fue consensuada y que deben considerarse otros métodos para pagarla.

Los grupos que se reunirán con los senadores son:

Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Asociación de Industrias de la República Dominicana

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios

Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda

Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana

Asociación Dominicana de Zonas Francas

Organización Nacional de Empresas Comerciales

Confederación Patronal de la República Dominicana

Asociación Dominicana de Exportadores

La reforma laboral

La propuesta de reforma laboral fue presentada hace dos meses en el Senado con el fin de modernizar el Código de Trabajo, una pieza promulgada en el año 1992 y sin ningún gran cambio hasta la fecha.

La pieza está bajo estudios en una comisión especial y, si se aprueba en el Senado, pasaría a la Cámara de Diputados para su aprobación en dos lecturas y posible promulgación en el Poder Ejecutivo.

Las protestas

En medio de los estudios del proyecto de la reforma laboral que propuso el presidente Luis Abinader, un grupo de sindicatos de trabajadores se movilizó este martes hasta el Congreso Nacional para exigir a los senadores que no toquen el beneficio de la cesantía en la enmienda al Código de Trabajo.

Ariel Acevedo, quien es secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, acusó a los empresarios de "empecinarse" con cambios a la reforma laboral, por lo que pidió que el proyecto sea aprobado en el Congreso tal y como lo envió el Poder Ejecutivo.

Junto a ellos, otros sectores que también protestaron frente al Congreso son la Federación de Trabajadores de la Construcción, la Federación de Trabajadores de la Alimentación, los técnicos de Educación, el Sindicato de Trabajadores de la Enfermería, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otros.