Buscan facilitar por ley pasantía remunerada en el sector público a estudiantes de término

El Senado envió a comisión para que sea estudiado el proyecto de ley que crea el "Programa para la Formación Laboral Práctica de Jóvenes Estudiantes Técnicos y Universitarios".

A través de esta iniciativa se facilitaría a los jóvenes la realización de pasantías remuneradas en instituciones públicas como una forma de contribuir a la transición de la educación al empleo que actualmente presenta desafíos significativos para los recién graduados a quienes les exigen experiencia práctica para emplearlos.

Este proyecto, presentado ayer martes por el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, con respaldo del ministro de la Juventud, Carlos Valdez, contempla que las instituciones que manejen fondos públicos reserven el 5 % de su presupuesto en nómina e incluir plazas destinadas a los estudiantes de término de todas las áreas técnicas y universitarias, exceptuando la medicina, para proporcionarles la experiencia práctica y las habilidades necesarias para mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el mercado laboral.

En sus considerandos, la pieza legislativa reconoce la existencia de programas de inserción en algunas entidades universitarias y gubernamentales, sin embargo, señala que la legislación adolece de un marco normativo que instituya este apoyo formativo para los estudiantes técnicos y universitarios que se encuentren finalizando sus estudios.

Tener una ley de formación laboral reduciría la informalidad laboral y el desempleo juvenil.

Detalles

Estas pasantías en entidades públicas, que funcionarían como espacios de formación para los estudiantes de términos en carreras universitarias y técnicas, deberán tener una duración mínima de tres meses y máxima de seis y la asistencia sería diaria.

Estos estudiantes recibirían una remuneración económica que no debe ser menor a un salario mínimo del sector público (RD$ 10,000.00) para cubrir los gastos que deban incurrir durante su pasantía.

No recibirán la categoría, responsabilidad ni beneficio de un "empleado" a lo interno de la institución que los acoja. Es decir que "el programa no estaría regulado por el Código de Trabajo Dominicano, ni por ninguna otra normativa laboral vigente, en consecuencia, los estudiantes participantes no adquirirán la condición de trabajadores bajo la legislación laboral, por lo que no generará ninguna obligación legal, laboral, salarial o de seguridad social para los centros de prácticas que actuarán exclusivamente como entornos de formación, sin que ello implique la existencia de una relación laboral".

El rol de los estudiantes de término beneficiados con la pasantía se limitará a la adquisición de conocimientos y habilidades bajo la supervisión de un mentor o profesional designado por el centro de práctica (institución pública).

Beneficios los estudiantes Los estudiantes que participen en el programa de formación laboral tendrán derecho a: Recibir una experiencia práctica relevante y formación en el campo de su especialidad.

Establecer contactos profesionales y redes en su industria.

Acceder a oportunidades de empleo en el sector público.

El proyecto de ley contempla que entidades privadas y organismos no gubernamentales puedan sumarse al programa a través de convenios gestionados por el Estado.

Este programa estaría integrado por los ministerios de Administración Pública, de la Juventud, el Gobierno Central, los ayuntamientos y el Distrito Nacional y todas las instituciones que manejan fondos públicos, así como las instituciones de educación superior, quienes deberán tener una colaboración interinstitucional para maximizar la efectividad de esta iniciativa.

La dirección del programa estaría a cargo del Ministerio de la Juventud que deberá administrar y distribuir con criterios claros de transparencia, equidad e igualdad las plazas disponibles conforme al listado que suministre Administración Pública, tomando en cuenta que la pasantía otorgada sea a fin con el área de estudio del beneficiario y próxima a su residencia.