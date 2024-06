Abinader: ¿Y quién les dijo a ustedes que aquí no hay más gente preparada para ser presidente?

El presidente de la República, Luis Abinader, tiene un mensaje claro a los opositores que plantean que tiene intenciones ocultas de auto perpetuarse en el poder con la reforma constitucional que impulsa: "Yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo nunca más".

"Mira, yo le digo al amigo Cholitin que pudiese ser él, el candidato, pero yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más, no vuelvo más, esa es mi decisión política como dominicano y también mi decisión personal", acotó al referirse al planteamiento de Rafael (Cholitin) Duluc, senador electo de La Altagracia, que propuso que se elimine el "nunca más" en el proyecto de reforma a la Constitución, bajo el alegato de que el mandatario podría volver a reelegirse "porque será un hombre joven" cuando concluya su nuevo mandato en el 2028.

Otro planteamiento que le envió el jefe de Gobierno a los candidatos opositores es que "no son iguales", en relación a la costumbre que -afirma ha existido en el país- de los mandatarios modificar la Constitución para reelegirse o poner la Carta Magna "sin límites". Dijo entender el temor de esos dirigentes, debido a que esas han sido tendencias históricas en la República Dominicana.

Te puede interesar Oposición asegura que existen proyectos retrasados y más importantes que la reforma constitucional

Indicó que precisamente eso es lo que desea cambiar con la iniciativa que impulsa, la cual dijo que quiere que sea la primera de las reformas que se propone, para poner un ejemplo al hacerlo ahora "que tiene un poder absoluto".

"Eso es lo que yo quiero cambiar, lo que sería el cambio a la Constitución que más va a ayudar a la democracia, que es ponerle un candado y lo quiero poner ahora, en un momento en que tenemos mayoría, a partir del 16 de agosto, una mayoría absoluta, en el momento que tengo el poder absoluto, limitar ese poder, ese es el ejemplo que yo quiero dar", Luis Abinader, presidente de la República.

También les advirtió a los opositores que no tiene mentalidad de "caudillo", de creerse que él es el único que puede ser presidente del país y que, por el contrario, piensa que en la nación hay muchas personas que pueden dirigirla muy bien.

Habló del tema en tres ocasiones diferentes durante el turno de preguntas y respuestas de LA Semanal con la Prensa de este lunes.

"Hay gente que lo puede hacer igual o mejor que yo"

"Y quién les dijo a ustedes que aquí no hay más gente preparada para ser presidente, para hacer un igual o mejor gobierno que yo. Esas son las mentes de caudillos, que nada más soy yo, que yo soy el único. No, aquí hay mucha gente que lo puede hacer igual o mejor que yo, en nuestro partido hay varios que lo pueden hacer igual o mejor que yo, y eso es lo peor que le puede pasar (al país), que se crea que hay un imprescindibles, aquí no hay imprescindibles", dijo.