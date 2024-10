Los diputados inician proceso para sustituir a los titulares de la Cámara de Cuentas

Con el fin de sustituir o ratificar a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas, una comisión de diputados inició desde este martes un proceso que busca evaluar a los aspirantes que deseen dirigir el órgano fiscalizador.

La comisión de diputados está presidida por Rogelio Alfonso Genao, quien informó que los aspirantes a la Cámara de Cuentas tienen un plazo que vence el próximo 14 de noviembre. Hasta esa fecha, los postulantes pueden acudir al Congreso para presentar sus expedientes.

Entre los requisitos que exigen los diputados a los aspirantes es no tener deudas con el Estado, un certificado de no antecedentes penales, una constancia de Compras y Contrataciones en la que se confirme que no son proveedores del Estado y su currículum.

Una mejor depuración

Durante el 2023, los cinco miembros titulares de la Cámara de Cuentas protagonizaron un escándalo y un grupo de acusaciones que iban desde falsificación de documentos hasta usurpación de funciones, unos señalamientos que casi concluye en un juicio político.

En ese sentido, el diputado Genao expresó que la comisión que dirige hará un mejor trabajo de depuración "para darle a la República Dominicana la Cámara de Cuentas que se merece".

El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) expresó que el Congreso "tiene una deuda importante" con la sociedad y agregó que trabajarán para "depurar los mejores perfiles" en la institución.

También, dijo que aunque hayan estado acusados entre sí, los actuales miembros titulares del órgano fiscalizador tienen el derecho de inscribirse para repostularse si cumplen con los requisitos estipulados por la ley.

El presidente de la Cámara de Cuentas es Janel Andrés Ramírez y los titulares son Elsa Catano, Elsa Peña, Tomasina Tolentino y Mario Fernández. Todos fueron juramentados en sus puestos a principios del año 2021, por lo que su periodo culmina en el 2025.

