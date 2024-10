Tras el anuncio del retiro del proyecto de ley de reforma fiscal propuesto el Gobierno, el expresidente Danilo Medina señaló que Luis Abinader no tenía otra salida que desistir de la pieza por el "rechazo masivo y abrumador" que obtuvo.

Tras votar en las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para elegir al nuevo Comité Central de la organización, Medina reiteró que "no había otro camino que no fuera retirarlo" por considerar que el proyecto fiscal no contaba con los acuerdos necesarios para der aprobado en la Cámara de Diputados.

"Es un pueblo que no resistía que le pusieran a pagar una factura de una fiesta en la que no participó", expresó Medina en la Casa Nacional del PLD.

Al ser cuestionado sobre una supuesta improvisación o premura en el depósito del proyecto tributario, Danilo sostuvo que al Gobierno "le faltó consultar a la población" antes de someter la reforma fiscal.

En un video difundido ayer, el presidente Abinader anunció que solicitará el retiro del proyecto de ley de modernización fiscal en el Congreso pata consensuarlo mejor con todos los sectores y depositar otra pieza más dialogada.

El retiro del proyecto sucedió tras las vistas públicas que hizo la Cámara de Diputados para conocer las observaciones de la población en torno a la iniciativa. La mayoría de las ponencias rechazó el proyecto por considerar que golpea a la clase media en aspectos como el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el desmonte de los incentivos a los sectores industriales, turísticos y empresariales.

Ahora, la Cámara de Diputados deberá someter el retiro oficial del proyecto y enfocarse en las dos reformas pendientes: la laboral y la constitucional.