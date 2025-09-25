Senador de Monte Plata: colapso de puente evidencia urgencia de un sistema de supervisión de obras

El puente que conecta al municipio de Yamasá con el Distrito Municipal de Don Juan se desplomó mientras un camión cargado de materiales intentaba cruzarlo. ( DIARIO LIBRE )

El senador de la provincia Monte Plata, Pedro Tineo, manifestó este jueves que el desplome del puente que conecta al municipio de Yamasá con el Distrito Municipal de Don Juan, mientras un camión cargado de materiales intentaba cruzarlo, evidencia la urgencia de la creación del Sistema Nacional de Supervisión de Obras (Sinasco).

A través de una nota de prensa, dijo que este hecho no solo mantiene incomunicadas a varias comunidades, sino que también cobró la vida del chofer del vehículo accidentado.

"Una vez más queda evidenciada la vulnerabilidad de las infraestructuras en la República Dominicana, es por ello que reiteramos nuestra propuesta de ley que crea el Sistema Nacional de Supervisión de Obras Públicas y Privadas (Sinasco), con el objetivo de establecer un mecanismo riguroso y permanente de inspección y certificación para todas las infraestructuras con más de diez años de construidas", aseveró.

Explicó que el Sinasco permitirá detectar a tiempo fallas estructurales, riesgos de deterioro y la necesidad de reparaciones, evitando así colapsos que ponen en peligro vidas humanas, paralizan comunidades y generan pérdidas económicas considerables.

"Con la implementación de este sistema, se busca garantizar que los puentes, carreteras, edificaciones públicas y privadas, así como las obras estratégicas para el desarrollo nacional, reciban un seguimiento técnico adecuado y continuo", afirmó.

Dijo que este hecho debe convertirse en una voz de alerta para el país, ya que la seguridad de la gente no puede depender de la suerte ni de respuestas improvisadas.

"Necesitamos aprobar y aplicar cuanto antes este proyecto de ley, porque solo con una supervisión efectiva podremos preservar nuestras infraestructuras y asegurar la vida de quienes dependen de ellas a diario", expresó.

Agregó: "Hago un llamado a mis colegas legisladores, a las autoridades competentes y a toda la ciudadanía a unir voluntades en torno a esta causa. Prevenir es salvar vidas, y Monte Plata —y toda la República Dominicana— no puede esperar más".