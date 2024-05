Tony Peña asegura Gabinete de Política Social acatará mandato de la JCE

El coordinador del Gabinete de Política Social Tony Peña, aclaró que las jornadas y operativos que realiza cada semana esa institución se encuentran dentro de las responsabilidades y compromisos contemplados en el Plan Operativo Anual (POA) de esa entidad, por lo que no pueden considerarse como extraordinarias.

No obstante, Peña señaló que, en aras de contribuir con la democracia y la transparencia que le caracteriza frente del Gabinete de Política Social, acatará completamente el llamado de la Junta Central Electoral (JCE) de suspender las jornadas sociales hasta que pasen las elecciones del próximo 19 de mayo.

"Aunque respetaremos lo dispuesto por la JCE y no ejecutaremos ninguna de las actividades programadas en el POA, es importante aclarar que las ejecutorias que se realizan en el Gabinete de Política Social actualmente no se pueden considerar extraordinarias, porque se vienen realizando religiosamente desde el 2020, semana tras semana, mes tras mes y año tras año en las 31 provincias, el Distrito Nacional y todos su municipios y distritos municipales en varias ocasiones, por lo que, no violaremos la resolución 38-23 de la Junta", apuntó Tony Peña.

Peña se pronunció en estos términos ante la posición de la JCE de prohibir a todas las instituciones del Estado, hasta pasadas las elecciones del 19 de mayo de este año, todo tipo de actividades sociales o comunitarias extraordinarias.

Además, el funcionario explicó que la naturaleza del Gabinete de Política Social es la que, sin importar si es periodo de campaña electoral o no, le mueve a entregar de manera continua mes tras mes los diferentes subsidios sociales a través de los programas que ejecuta la institución para elevar la calidad de vida de los más vulnerables.

Tony Peña recordó que, a través de las jornadas sociales, que se realizan cada fin de semana de manera escalonada y reiterada en todo el territorio nacional, los ciudadanos se afilian a programas como Supérate o el seguro Senasa, entre otros, y que esto no debe verse como algo extraordinario, ya que en los últimos tres años su equipo ha visitado todo el país con estas jornadas sociales.