Este lunes, el presidente Luis Abinader proclamó que no se siente inseguro en el país. Todo lo contrario, dijo sentirse "seguro y cómodo", esto pese a que se expone a multitudes en las actividades del gobierno, como inauguraciones de obras a las que asisten comunitarios o cuando desarrolló la reciente campaña electoral.

Dijo que durante las actividades proselitistas se desplazó por toda la nación y "no en áreas cerradas, sino en caravanas", abiertas al público y acercándose a las personas.

El mandatario se refirió al tema al ser cuestionado durante LA Semanal con la Prensa sobre la amenaza de la que fue objeto de parte de un hombre, que está detenido para ser sometido a la justicia. El hombre en cuestión dijo que iba a "darle en la cabeza" al mandatario al igual que hicieron con Donald Trump, en el fallido atentado para matarlo.

Abinader, sin embargo, aclaró que "evidentemente, como presidente, tengo un riesgo, pero yo me siento seguro y cómodo en el país y yo ando con las seguridades y los protocolos de seguridad, pero yo estoy en la calle donde hay mucha gente y en contacto con la gente y es realmente un contacto bastante cercano".

El jefe de Gobierno destacó que siempre "se toman las precauciones de lugar" para preservar su integridad física.

Dijo también que todas las amenazas que recibe como mandatario de la nación son tomadas muy en serio y con los protocolos que ameritan por los organismos de seguridad del Estado y mencionó al Cuerpo de Seguridad Presidencial, el cual estipuló que trabaja en conjunto con otros organismos.

La amenaza al presidente

El pasado sábado Starlin Silvestre Corporán puso a circular un video en las redes sociales en el cual advertía a Abinader que le haría lo mismo que al expresidente de EEUU Donald Trump, quien sufrió un atentado a tiros durante un mitín político en el cual dos personas murieron y él resultó herido de bala. Corporán ya está preso y va a ser sometido a la justicia. Fue traslado a la provincia San Cristóbal por efectivos de la Policía Nacional, para que el Ministerio Público proceda.