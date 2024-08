Nuevo capítulo en diplomacia RD-Haití tras autoridades negarse a acudir a juramentación de Abinader

Un nuevo capítulo se ha abierto en la historia de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Haití luego de que las autoridades del vecino país informaran que no asistirán al acto de juramentación para un segundo mandatario del presidente Luis Abinader.

A escasos días del acto de juramentación, medios haitianos se han hecho eco de la información, aunque el Gobierno haitiano no ha emitido algún comunicado oficial hasta este momento.

Ni el Consejo Presidencial de Transición (CPT), encabezado por Edgar Leblanc Fils, ni el primer ministro, Garry Conille, han dado declaraciones de manera oficial sobre su intención de no asistir a la República Dominicana.

La información que fue compartida por varios medios haitianos, como Radio Métronome, y por la corresponsal del Miami Herald, Jacqueline Charles, da cuenta de que las autoridades haitianas estarían argumentando el cierre del espacio aéreo entre ambos países, vigente dese marzo pasado, como la razón para no asistir al acto de juramentación.

La decisión de las autoridades dominicanas de cerrar la conexión por aire se vio motivada por la escalada de violencia que sufrió Puerto Príncipe a principios del año, durante la cual las pandillas intentaron tomar el control del principal aeropuerto del vecino país.

Por cierre del espacio aéreo

Los consejeros de la transición y el primer ministro no ven factible que para poder asistir al acto de toma de posesión deberían volar a Miami para lograr tomar otro avión a la República Dominicana debido al cierre del espacio aéreo con Haití, señala la información.

Según Charles, la periodista haitiana, "no sólo los miembros del CPT están rechazando la oferta de asistir a la toma de posesión de Luis Abinader, sino también el primer ministro, Garry Conille, ya que la idea de volar a través de la frontera cuando un haitiano promedio no puede, ni siquiera con visa, o a Miami para llegar a la República Dominicana, simplemente no les sienta bien a los líderes de la transición".

El canciller dominicano responde

Tras esto, el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, se pronunció asegurando que "no hay ningún impedimento" para que las autoridades haitianas acudan a la ceremonia de este viernes.

Álvarez explicó que el pasado 1 de agosto sostuvo una conversación telefónica con la canciller de Haití, en la que se discutió la posibilidad de asistir al evento. Durante la llamada, la canciller Dominique Dupuy consultó si era necesario levantar el cierre del espacio aéreo entre ambos países para poder viajar a la ceremonia.

En respuesta, el canciller Álvarez le aseguró que cualquier solicitud de vuelo por parte de las autoridades haitianas sería autorizada de manera inmediata, al igual que las de los demás dignatarios invitados. Subrayó que, por motivos de seguridad, el espacio aéreo entre ambos países permanece cerrado para vuelos comerciales, pero no para oficiales, humanitarios o similares.

Álvarez destacó que no existía ningún impedimento para que las autoridades haitianas asistieran a la juramentación del presidente Abinader, y que la ocasión hubiese sido propicia para reiniciar el diálogo con el gobierno de transición de Haití.

Sobre la información ofrecida por @Jacquiecharles de que las autoridades haitianas declinaron venir a la juramentación del presidente @luisabinader, abro hilo: 1/5 — Roberto Alvarez (@RobalsdqAlvarez) August 13, 2024

La Cancillería haitiana reacciona

Luego de esto, y según una información publicada en el medio Radio Métronome y divulgada en otros diarios, la canciller haitiana habría respondido a las autoridades dominicanas.

La canciller Dominique Dupuy manifestó que cualquier solicitud de reapertura debe afectar a todos los ciudadanos, sin excepción, y que las autoridades haitianas no pueden beneficiarse de un privilegio al que el pueblo haitiano no tiene acceso, esto según el citado medio.

La resolución que dispone la suspensión de la actividad aérea de pasajeros y carga desde y hacia Haití continúa vigente a cinco meses de ser aprobada por la Junta de Aviación Civil (JAC), quedando su levantamiento como uno de los temas pendientes para el nuevo director.

Toma de posesión

El pasado 24 de julio, la Cancillería dominicana había informado que hasta ese momento 14 jefes de Estado y/o de Gobierno y un vicepresidente ya habían confirmado su participación en el acto de juramentación del segundo mandato del presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña para el período constitucional 2024-2028.

La institución detalló que los confirmados son los presidentes de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento; de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; de Ecuador, Daniel Noboa; del Paraguay, Santiago Peña Palacios; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero; de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Suriname, Chandrikapersad Santokhi; de Guinea Bissau, general Umaro Sissoco Embalo; de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; de Colombia, Gustavo Petro Urrego; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; y el rey de España, Felipe VI.

Asimismo, la Cancillería informó que también han confirmado su participación el gobernador general de Antigua y Barbuda, Rodney Williams; el primer ministro de Belice y ministro de Finanzas, Desarrollo Económico, Inversiones e Inmigración, John Briceño; y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

El acto de juramentación de Abinader y Peña se llevará a cabo en el Teatro Nacional este 16 de agosto, Día de la Restauración de la República , una fecha histórica que conmemora la guerra de la Restauración , una gesta patriótica que consolida la Independencia Nacional dominicana y reafirma el proyecto de la nación.