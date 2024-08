Milagros Ortiz dará seguimiento a solicitud de información de Diario Libre sobre los astilleros

Por disposición del presidente Luis Abinader, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dará seguimiento a la solicitud de información que hizo Diario Libre sobre el negocio de los astilleros en República Dominicana.

Durante LA Semanal con la Prensa de este lunes 26 de agosto, el presidente le dio la tarea a Ortiz Bosch de investigar sobre la solicitud hecha por este diario a diferentes instituciones del Estado con relación a este sector.

El mandatario dijo que no hay nada que esconder con relación al tema y que no ve ninguna razón por la cual no ha sido entregada la información requerida.

"No tengo la menor idea, y no creo que haya absolutamente nada que esconder. Porque solamente tenemos unos astilleros que están en la Bahía Las Calderas en Baní, que los tiene la Armada en un contrato de hace décadas", expresó Abinader.

Declaró que se le entregará a este medio un informe de cuándo fue recibida la solicitud y la razón por la que no se ha dado la información.

"Las informaciones se están dando en más de un noventa y cinco por ciento", agregó.

Diario Libre había solicitado hace más de un mes a la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) y al Ministerio de Defensa información sobre el negocio de los astilleros, la cual todavía no ha sido respondida.

También, se procuró información al Ministerio de Defensa que, tan pronto recibió el requerimiento a través de las Oficina de Libre Acceso a la Información, el encargado de la unidad llamó para explicar que las solicitudes se manejaban separado de la Armada, por lo que estaba redireccionando a esa dependencia.

Cuatro empresas El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (Cnzfe), informó en tiempo oportuno a Diario Libre, que registra cuatro empresas amparadas en el régimen de zonas francas: Aventura Boats,S.R.L.; Ciramar Internacional Trading. CO.LTD.; Industrias Navales Dominicana (Inadon), S.R.L. y M & D Marine Repairs S.A.