Adicional a lo que establece la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y su reglamento como sanción para aquellos que no depositen el inventario de sus bienes ante la Cámara de Cuentas, este lunes, desde Nueva York, el presidente Luis Abinader dio un plazo a sus funcionarios para que lo hagan so pena de perder sus cargos.

Abinader dijo que si en 15 días los funcionarios faltantes no declaran sus bienes serán suspendidos y cancelará a quienes no lo hagan en un mes.

Tras ser cuestionado sobre esta falta recurrente, el mandatario, que declaró puntualmente un patrimonio de 3 mil millones de pesos la semana pasada, dijo que la mayoría de los altos ministros y directores de su gabinete presentaron su declaración jurada.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante LA Semanal con la Prensa realizada desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Adelantó que al llegar a República Dominicana tienen una reunión con el Gabinete de Ética y Transparencia y que otorgarán un plazo de 15 días para que los funcionarios presenten la declaración jurada de bienes, de lo contrario van a ser suspendidos, y si, 15 días después de la suspensión no lo hacen, serán cancelados.

"Le vamos a dar un plazo de 15 días para los que no la han presentado, a los diferentes niveles, lo presenten, y si no van a ser suspendidos, y si 15 días después no lo hacen van a ser cancelados", explicó.

Aclaró que quienes deben hacer la declaración jurada de bienes son los nuevos funcionarios, ya que los que continúan en el cargo no tienen que hacerlo.

"Mire estamos recibiendo un reporte, básicamente casi todos los funcionarios del más alto nivel, ministros y directores, pues han entregado sus reportes, con unas excepciones. Es bueno saber que no todos tienen que hacerlo, porque los que continúan en el cargo no tiene que hacerlo, son los funcionarios electos como es el caso nuestro y de la vicepresidenta", dijo.

Lo que dice la ley

En el artículo 5 de la citada ley, se establece que los servidores publicados obligados a declarar sus bienes deben hacerlo un mes después de su designación y 30 días después de hacer cesado su cargo. Además, cada vez que inicie el ejercicio de un cargo, como fue el caso de José Ignacio Paliza, Faride Raful y Joel Santos deberá declarar su patrimonio.

Stephanie Hilario Soto Periodista dominicana egresada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). También es locutora, maestra de ceremonias y modelo, así como conductora y productora de su propio espacio digital Acceso VIP.