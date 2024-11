Funcionarios que descuiden sus cargos serán cancelados

El presidente Luis Abinader manifestó ayer que los funcionarios con aspiraciones para las elecciones del 2028 que descuiden sus funciones serán separados de su puesto.

"Independientemente de que un funcionario aspire o no aspire, que ningún funcionario ha informado de una aspiración pública, pero no importa que aspire o no aspire, que tenga algún objetivo, si no cumple, nosotros lo separamos de su puesto", dijo Abinader.

El mandatario hizo esta advertencia al ser cuestionado en LA Semanal con la siguiente pregunta: "¿Qué exhortación tiene a la más de una decena de aspiraciones política que se han realizado en los últimos tiempos la mayoría incluso por miembros del PRM, quienes pudieran estar descuidando sus funciones por estar pendiente a aspiraciones gubernamentales de cara al 2028?".

Enfatizó que esa decisión se ha hecho en otros momentos y se va a hacer también si eso ocurre.

Adelantó que este martes habrá un Consejo de Gobierno, el cual es para establecer los objetivos con que debe cumplir cada ministerio en los siguientes cuatro años, y que todos los funcionarios deben cumplir con los objetivos propuestos.

"El Viceministerio de Monitoreo de la Presidencia va a establecer los objetivos de cada ministerio en los próximos cuatro años y ellos tienen que cumplir con esos objetivos, ellos tienen que cumplir con todos los parámetros que le vamos a dar en temas de resultados de cada una de esas instituciones, y si hay uno que cumple pues realmente tomaremos la decisión de lugar", aseveró.

Explicó que el Gobierno se lleva de esos indicadores para monitorear el resultado y la calidad del Gobierno, y dependiendo de esos resultados se decide qué hacer.

Enfatizó que el funcionario que cumple con dichos parámetros, lo apoyan para que siga avanzando.

Concluyó reiterando que este ha sido un buen año, según los indicadores sociales y económicos, para el país.