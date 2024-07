Abinader promete no abusar de la mayoría que logró su partido en elecciones

La Junta Central Electoral (JCE) entregó al presidente de la República, Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña y a 32 senadores electos el certificado de elección que los acredita como ganadores en las elecciones del 19 de mayo.

El documento certifica que Abinader y Peña resultaron electos como presidente y vicepresidenta para el período constitucional que inicia el 16 de agosto del 2024 y termina el 16 de agosto del 2028, con 2,507,297 votos obtenidos.

El presidente Abinader prometió en su discurso, al finalizar el evento, no abusar de la mayoría que obtuvo su partido en ambas cámaras.

"Les quiero advertir que las grandes mayorías solo merecen el esfuerzo si sirven para mejorar el bien común. Por eso, me comprometo ante todos ustedes y ante los ciudadanos a que esta mayoría no servirá para defender ningún otro interés que no sea el del pueblo dominicano", aseguró.

Se comprometió con aprovechar ese poder para "continuar impulsando las reformas necesarias para abrir un nuevo tiempo en la historia de nuestra nación y dejar un legado de fortalecimiento democrático, consolidación de nuestras instituciones y un desarrollo sostenible que alcance al conjunto de los dominicanos".

La JCE continuará la tarde de este jueves con la entrega de certificados a 190 diputados y 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacem).