José Horacio: "Ojalá que no le regalemos el Congreso al PRM"

El diputado de Opción Democrática (OD), José Horacio Rodríguez pidió a la población ser conscientes a la hora de ejercer su derecho al voto para que no "regalen" el Congreso Nacional al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y evitar que el primer poder del Estado esté a la disposición de una sola persona.

El legislador, que aspira a reelegirse en la curul por la circunscripción 1 del DN, que ostenta actualmente, destacó que sería un peligro para la democracia tener un Poder Legislativo que no represente al pueblo y que obedezca al Gobierno central.

"Ahora que se acercan las elecciones, ojalá que no le regalemos el Congreso al Gobierno, no le demos esa mayoría mecánica-automática, porque ya hemos visto en el pasado, en las experiencias que tuvimos justamente con el PLD, el daño que hace que los poderes públicos que no se fiscalicen", expresó.

Rodríguez afirmó que los diputados oficialistas tienen conflictos de intereses, al analizar de manera imparcial las iniciativas que provienen de la Presidencia de la República.

"El estar en la oposición, en el caso del trabajo legislativo, no les permite tener la independencia frente al Ejecutivo de turno para hacer ese ejercicio de contrapeso y de equilibrio tan sano para la democracia", consideró.

En un encuentro en el Cafecito Político de Diario Libre, el diputado de 35 años de edad, indicó que evitar deficiencias en el rol de fiscalización de los congresistas, es fundamental para impedir que ese órgano se convierta en un "sello gomígrafo" y que pueda significar el contrapeso y equilibrio al que le llaman las leyes y la Constitución dominicana.

Al evocar a la generalidad, Rodríguez indicó que la prioridad de gran parte de los diputados oficialistas es: "Defender lo que le convenga al Gobierno, no al pueblo que les eligió".

Propuestas

Las nuevas iniciativas que propone el candidato a diputado de OD, están contenida en tres ejes temáticos.

El primer eje incluye una reforma para fortalecer las capacidades técnicas a disposición de los diputados, la eliminación de exoneraciones y la reducción de la matrícula de esa cámara para tener un Congreso más eficiente.

Su segundo eje plantea continuar con la agenda legislativa que lleva en curso, abogando por crear un proyecto de ley que ajuste de manera automática el monto exento al Impuesto Sobre la Renta en comparación con el precio de la canasta familiar, la licencia de paternidad, ley de teatro, ley de debates presidenciales, inhabilitación de funcionarios que no presenten declaración jurada de bienes.

El tercer eje está fundamentado en la creación de varios proyectos de ley que la constitución manda a ser incorporados al sistema normativo dominicano.

"El diputado de la familia" "Si hay un diputado que se pueda decir que ha sido el diputado de la familia dominicana en este cuatrienio ha sido José Horacio", con estas palabras el legislador se autodefine, al hacer un balance de sus principales victorias en la Cámara Baja. Respondiendo a las críticas y ataques que ha recibido por expresar públicamente sus opiniones sobre la ideología de género, la educación sexual y otros temas controversiales, Rodríguez respondió que sus proyectos insignias en el Congreso buscan el bienestar del primer núcleo de la sociedad, destacando la promulgación de la Ley 1-21, que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años de edad.