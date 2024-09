Reacciones a favor y en contra de la reestructuración del gasto público

El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, calificó de "adecuada" la decisión del Gobierno de fusionar y eliminar ciertos ministerios y entidades para eficientizar la administración pública.

En su cuenta de X, manifestó que la fusión de Hacienda y Economía le parece correcta y destacó que en muchos países es un ministerio único. No obstante, expresó que no le ve mucho sentido a la fusión de Anamar y el Acuario Nacional. "La primera es una entidad para el diseño de estrategias de uso de recursos marítimos, la segunda es un parque acuático con fines educativos", explicó.

Sobre la fusión del Minerd y el Mescyt, advirtió que, para tomar esta acción, "será necesario cuidar que el nuevo Ministerio de Educación no busque micromanejar las universidades como lo hace con las escuelas".

La reducción del tamaño del Estado anunciada por el gobierno me parece adecuada.



Entiendo que permite reducir el gasto público y hacer más eficiente la gestión gubernamental.



Abro un breve hilo al respecto — Juan Ariel Jiménez (@JimeneznJuan) September 16, 2024

Sin embargo, destacó que "el verdadero efecto para fines económicos y fiscales se dará en la medida en que estas fusiones y eliminaciones produzcan una reducción del gasto corriente".

Por su lado, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, piensa "que, en principio, ese no es el problema del país. Por ejemplo, si tú me vas a fusionar ¿me vas a dejar el gasto como está, ¿verdad? (...) Tú no estás haciendo nada, o sea, si la calidad del gasto no mejora no tiene sentido todo. Eso es una forma de decir qué hizo al final, porque lo que ha habido es una hiperinflación del personal, de los pensionados...".

No hace sentido después del 4 % César Fernández, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), dijo a Diario Libre que respecto al "tema de educación, después que se implementó el 4 %, que se ha gastado más de 80,000 millones de dólares del 2013 al 2023, no hace sentido (la fusión del Minerd y Mescyt). Una cosa es Ciencia, Tecnología e Innovación, y otra cosa es educación básica".