Fiallo-Billini: El aspirante a senador que logró abrir las puertas a los candidatos independientes

Alberto Emilio Fiallo-Billini Scanlon no fue el candidato a senador del Distrito Nacional en Opción Democrática (OD) en la campaña electoral del 2024 debido a que este partido hizo un acuerdo con Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Frustrado, decidió lanzarse como candidato independiente, pero la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (JCE) lo rechazaron. Entonces decidió llegar al Tribunal Constitucional (TC) y consiguió una sentencia a su favor que ha provocado el repudio de los partidos políticos.

Fiallo-Billini se encontró con la realidad de que en República Dominicana nunca se había admitido una candidatura independiente, a pesar de que la figura existe desde 1923.

La JCE rechazó sus aspiraciones porque no cumplía con el requisito establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral "respecto a que la candidatura sea sustentada por una organización política de cuadros directivos fijos, similar a la de los partidos".

Por el mismo motivo no admitió el intento de candidatura para diputado de Mónico Antonio Sosa, también en 2024.

Fiallo-Billini entendía que la norma era contradictoria por pedirle a los postulantes independientes vinculación a organizaciones partidistas, un razonamiento con el que coincidió posteriormente el Tribunal Constitucional, eliminando este requisito.

Su victoria en el alto tribunal ha causado el rechazo de las agrupaciones políticas clásicas, cuyos dirigentes temen la prostitución general del sistema democrático del país.

Él, por el contrario, asegura que ahora podrá surgir un nuevo liderazgo desde las comunidades sin tener que pagar hasta un millón de pesos para inscribir una precandidatura, como sucede en los partidos mayoritarios.

"Sobre todo, no le va a costar dinero. El PRM cobra, por ejemplo, un millón de pesos para ser candidato presidencial. Entonces, esa dinámica no encaja con muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren hacer política, pero que no encuentran refugio en los partidos políticos", explica.

-¿A qué atribuye el rechazo de los partidos políticos?

Eso tiene varias razones. Una razón ligada al hecho de que los partidos políticos tienen un oligopolio del manejo de los fondos públicos a través del financiamiento estatal. Entonces, ahora se atomizaría, ahora un buen candidato que haga un buen desempeño en las elecciones va a quitarle un pedazo del pastel. Que es en lo que se ha convertido la política: un gran negocio.

Además, les preocupa que se puede atomizar la oferta, es decir, que una persona que tenga buenos números, que tenga buena aceptación y que entienda que puede ser candidato presidencial o a cualquier otra posición, pueda de alguna forma irse como candidato independiente sin que se quede en el partido.

-¿Cree que se debilitaría la democracia?

Todo lo contrario, aquí lo que tenemos es la oportunidad de tener muchas mejores opciones, porque los partidos políticos de hoy no están conectando, porque más de la mitad de la población no se está levantando a votar. Van a tener que mejorar su oferta electoral.

-¿Cree que podría entrar dinero del narcotráfico?

Ya el narcotráfico permeó la política dominicana, sobre todo la política partidaria. Tanto César el Abusador como Figueroa Agosto en su momento dijeron abiertamente de que habían pagado inclusive al partido de gobierno, en ese momento.

Hemos tenido funcionarios acusados de narcotráfico. Te recuerdo el cónsul de Panamá que en el 2022 fue condenado por tráfico ilícito de drogas, pero además Miguel Gutiérrez, el diputado activo en el Congreso que fue condenado recientemente a 16 años de prisión por tráfico de drogas.

Entonces, que el narcotráfico pueda permear a la política dominicana ya está un poquito tarde porque ya lo hizo a través de los partidos políticos; y sería tonto pensar que un narcotraficante quisiera ser candidato independiente o apoyar una candidatura independiente porque va a tener mucha más visibilidad que hacerlo a través de los partidos políticos.

-¿No sería competencia desigual si no cumplen los mismos requisitos?

El TC fue muy claro en que para ser candidato independiente hay que cumplir tres requisitos, que son los mismos que se les imponen a los partidos políticos en la Ley de Partidos Políticos, que son un programa de gobierno, un equipo directivo y, finalmente, el 2 % de los votos válidos emitidos en forma de firmas en las últimas elecciones.

El financiamiento público El financiamiento público está reservado para los partidos políticos constituidos según las leyes, que operan permanentemente, algo con lo que no está de acuerdo Fiallo-Billini. Afirma que entre los aspectos que se deben reglamentar está el relativo a la participación de este tipo de candidatos en la repartición del dinero público. "Eso habrá que cambiarlo, porque sería injusto que un candidato que saca, por ejemplo, un 15 % en unas elecciones no reciba dinero, y que uno que sacó menos del 1 %, como la mayoría de los 34 partidos que hay en el espectro nacional, sí lo reciba", opina. Considera que se debe apretar también el control financiero, incluyendo el de los partidos que, a su juicio, "ha sido históricamente débil por razones legislativas".