Ramón Alburquerque ha fallecido a sus 76 años. Su memoria en la vida política está estampada en la historia. Pero también tiene un lugar en la cultura pop local por un incidente que protagonizó en el 1999 frente a la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Enérgicamente, alentó a unos seguidores que lo acompañaban a entrar a la fuerza a la sede de la LMD con una frase inolvidable: "¡Entren to´, coño!", la que también usó para promover su precandidatura a la presidencia de la República 2024-2028.

La frase la pronunció el lunes 25 de enero del 1999, durante la ocupación militar y policial de la LMD, sumergida en ese entonces en una crisis ante la elección del secretario general del organismo.

El trance fue consecuencia de las posiciones radicales que tenían en ese momento los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) por el control de la LMD. Los peledeístas apoyaban al reformista Amable Aristy Castro (fallecido) y los perredeístas a Julio Maríñez.

Sobre este momento, Alburquerque habló con Diario Libre en una entrevista que se le hizo en el 2021, en su despacho de la avenida Abraham Lincoln, del Distrito Nacional.

A continuación, reproducimos lo que le respondió en ese entonces a la periodista Mariela Mejía al conversar sobre este episodio.

—Usted también se recuerda mucho por el incidente que hubo en 1999 frente a la Liga Municipal Dominicana, donde dijo la frase: "¡Entren to´!", y un improperio (coño).

Improperio no. Eso es una palabra de uso común.

—¿Qué le parece que la sociedad todavía lo recuerde por eso?

Eso tuvo ochenta por ciento de apoyo, y esa frase la usó Hipólito Mejía para ganar la Presidencia de la República. Porque aquí hay una confusión, que es lo contrario, que lo han querido manipular. Nosotros nunca fuimos violentos. Nosotros nos reunimos en esta misma oficina el 26 de enero de 1999 (...) y decidimos ir a rescatar simbólicamente la democracia, porque casi todos los cargos que había ido ganando el PRD, el gobierno de Leonel Fernández y del PLD se los estaba arrebatando con actos de corrupción y cosas innobles.

—¿Volvería a salir así a demandar algún derecho?

Claro que sí, como han hecho todos los hombres de responsabilidad, como hizo Luperón, guardando la distancia, y como hicieron los arrojados Trinitarios. Claro que sí. Eso es un acto de defender la democracia y la libertad. Claro que sí. Ahora, los cobardes y los que entienden que no deben involucrarse por cuestiones dizque del interés público tanto como arriesgar su vida, dicen: eso que lo haga otro. Bueno, ese otro puede ser yo.