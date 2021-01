$!Actriz Danna García podría estar perdiendo la memoria como consecuencia del coronavirus

Una de las primeras famosas latinas que sufrió de coronavirus fue Danna García. Incluso estuvo contagiada de COVID-19 en tres ocasiones.

Según People en español, tras su recuperación total de este virus, la actriz dio a conocer que esta afección le dejó diversas secuelas, entre ellas la pérdida de la memoria, lo cual la tiene muy preocupada. Además, también sufrió vértigo.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice: ‘Apréndete todos los días unos versos de un poema y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho porque para grabar necesito buena memoria”, reveló García a diversos medios de comunicación y lo reiteró hace unos días a una publicación colombiana. “Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”.

En otro momento, la protagonista de la telenovela Las amazonas había dicho que tuvo una serie de padecimientos posteriores y lo hizo público para que las personas puedan tener las precauciones adecuadas.

“Caída de pelo, retención de líquidos y un umbral del dolor, sientes cualquier cosas tres veces más, te duele hasta un roce”, explicó. “El tema respiratorio, de vez en cuando todavía siento qué me falta un poco de aire. Resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema. En mi caso, inflamación a nivel celular”.

Danna García ha mencionado que “las secuelas del virus son cosas que uno carga, no sabemos por cuanto tiempo. Y considera que por ello “la parte emocional es muy importante para quienes hemos estado enfermos o para familias que tienen personas en esas condiciones”.