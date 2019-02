$!Apresan hombre que intentó raptar a comunicadora de SIN

Fue apresado el individuo que intentó raptar a la comunicadora de Noticias SIN, Scarlet Hernández, así lo informó la propia periodista a través del medio en el que trabaja.

Hernández, quien fue atacada cuando se disponía a abordar su vehículo en las afueras del Jardín Botánico Nacional, ubicado en la avenida República de Colombia, sector Los Ríos, Distrito Nacional, señaló a Vicente Radhamés Camilo Fermín, de 24 años, como la persona que trató de cometer la acción en su contra.

Según su narración, este al ser depurado en los archivos de la Policía, figura por asalto en motocicleta, robo a vivienda, asalto a personas y por penetrar en un negocio para llevarse dinero y cargar con botellas de licor.

La también modelo narró que al salir de un evento se dirigió a su vehículo, donde un hombre desconocido la siguió y le pidió que lo llevara, petición a la que se negó y entró a su auto, momento en que aprovechó para también entrar y apuntarle con un arma blanca y raptarla.

“El sacó un cuchillo y me llevó varios kilómetros conduciendo, no me dejaba hacer nada, ni quitarme el cinturón, ni bajar los cristales ni abrir la puerta, y me dijo que si hacía cualquier cosa me mataba”, agregó Hernández en una nota publicada en el medio para el que labora.

La presentadora añadió que cuando dobló por la avenida Jacobo Majluta vio una gomera que estaba iluminada y había un carro estacionado en la acera, momento en que forcejeó con el captor e intentó quitarle el cuchillo; en un intento desesperado por librarse chocó con el vehículo que estaba parqueado. “...él salió del carro al ver que las personas de la gomera se interesaban en ver que pasó, lo persiguieron, pero no lo atraparon”, detalló la también actriz.

La Policía explicó que una fotografía que la periodista le tomó al sujeto durante el incidente facilitó la identificación y captura de Camilo Fermín, quien fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.