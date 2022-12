Acné: cómo maquillarte en estas ocasiones

La piel propensa al acné tiende a ser la más sensible y muchos factores pueden empeorar esta situación. De hecho, en algunos casos, el uso excesivo de maquillaje puede arruinar tu apariencia.

Aquí hablaremos de algunos consejos de maquillajes si tu piel tiene acné:

Acondiciona: la piel con tendencia acneica tiende a acumular suciedad y exceso de sebo y los poros obstruidos pueden dar lugar a la aparición de granitos. Prepara la piel adecuadamente antes de aplicar los cosméticos de maquillaje.

Limpia con un producto recomendado por dermatólogos para eliminar cualquier residuo. Hidrata para obtener mejores resultados y así evitar que el maquillaje se absorba primero después de lavarte la cara. Se pueden utilizar sérums porque algunas cremas suelen contener aceites que pueden dañar el rostro y favorecer la aparición de más acné.

Escoge productos no comedogénicos: el exceso de cosméticos puede obstruir aún más los poros, por lo que es mejor evitar los cosméticos muy pesados y usar productos curativos.

Los productos comedogénicos contienen ingredientes que no obstruyen los poros. Opta por una base de maquillaje para pieles grasas o con tendencia acneica, o una BB cream que mejora el aspecto de la piel, la hidrata y le da un acabado natural para contrarrestar las tonalidades rojizas de la zona.

Evita el Exceso de productos: esta piel tiende a ser muy sensible y algunos productos pueden empeorar esta condición. Al aplicar maquillaje, minimiza el uso de cosméticos y usa los básicos como base, corrector, polvo fijador o aerosol.

Resalta labios y ojos: no existen muchos productos de maquillaje que sean efectivos para pieles con acné, por lo que la mejor manera de crear un look diferente es enfatizar labios y ojos. Para un look de maquillaje impactante, usa sombra de ojos de tu color favorito en los párpados, junto con un iluminador, un delineador de ojos o una máscara de pestañas, y combina barras de labios y sombras.

Al final del día, limpia tu piel y retira los productos aplicados. Sigue siempre las recomendaciones de tu dermatólogo.