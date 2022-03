Los tres grandes ladrones del tiempo de la mujer

Desde siempre el ser humano ha tenido 24 horas para resolver sus afanes; 365 días para vivir cada año; pero ahora siempre nos falta el tiempo ¿Qué está ocurriendo? Estamos siendo malos administradores; en especial las mujeres que nos cargamos de tantas cosas que solo aportan afán y ansiedad. Se nos olvida que el tiempo perdido no se recupera y que en él se nos va la vida.

Es necesario saber decir sí, a todo lo que nos dé placer y bienestar; decir no, a todo lo restante porque muy probablemente sea un ladrón del tiempo que le resta vigor a nuestra vida.

Estamos en el Mes de la Mujer, razón por la que en este artículo queremos llamarte a que te detengas a depurarte y liberarte para disfrutar en plenitud de ti misma; que sepas que no eres responsable más de tu propio bien; que la Mujer Maravilla solo funciona en los filmes. Que no tienes que ser rápida en X área de la vida si no lo eres, pero tampoco poseer ninguna fuerza física, ni subsidiar el trabajo que otro decidió no hacer. Al contrario de ella, sí tienes las herramientas para romper los lazos sociales con los que nos han guiado a vivir con abnegación.

Los ladrones del tiempo te quitan el vivir y disfrutar a plenitud. (SHUTTERSTOCK)

Participamos en el Panel “El Tiempo de las Mujeres. Identificando los Ladrones del Tiempo”, del Congreso Internacional Economía del Cuidado.

El desglose del tema estuvo a cargo de María del Reposo Romero Arrayás, directora General de DEMIUSAR y representante de INTER IURIS en República Dominicana; experta en Derecho Penal, prevención de violencia de género e igualdad; junto a Miosotis Rivas Peña, directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La síntesis de todo lo arrojado es que las mujeres crecen rodeadas de anuncios, juguetes, cuentos y canciones que les asignan un rol de cuidadoras y de atención de las necesidades de otras personas, incluidas las sexuales. Este papel lo asumen de forma tan natural que pareciera venir en su ADN y marca el tiempo que dedican a cuidar de otras personas y a satisfacer sus necesidades. Este rol reduce el tiempo que las mujeres tienen para formarse, para estar en círculos de poder o para autocuidarse, teniendo ello graves consecuencias.

Por porte de Romero Arrayás se identificaron tres grandes ladrones del tiempo que tiene la mujer, los cuales los desglosamos a continuación:

Tener un familiar demandante de atención

Para María del Reposo Romero Arrayás lo ideal es que si compartes espacio con otra persona, las tareas deben ser dividivas en partes iguales. De lo contrario, si haces el 100% de todo entonces te están robando el 50% de tu tiempo, si realizan solo un 10% te están robando un 40% y así sucesivamente. “Tenemos que ser conscientes de que nos están robando el tiempo y eso significa que no nos autocuidemos, que no nos permitamos estar con nuestras amigas, que no nos permitamos estudiar algo o leer un libro”.

Las multitareas

Escuchar que ser “multitasking” te traga el tiempo es para quedarte con la boca abierta y ponerte a pensar sobre si no es lo contrario. Sí, es cierto, es un círculo vicioso que siempre te mantiene ocupada y abrumada de cosas que nunca se acaban y se supone que hacemos varias tareas a la vez para optimizar el tiempo.

La explicación de Romero Arrayás es que a las mujeres nos han enseñado de manera errada que lo llevamos en el ADN, aunque reconoce que en las tareas domésticas se puede lograr, pero que “¡ojo! La multitarea no es tan real”- afirma-, porque hay áreas tan demandantes que, si la hacemos al mismo tiempo que otra, podríamos tener errores bien graves, más cuando se cruza la vida personal con la profesional. Es necesario tener una prioridad.

La ley del agrado

Las mujeres debemos ser dulces en conducta, la rebeldía es cosa de varones; es lo que por todos los medios nos repite la sociedad desde la primera infancia e insiste por todo el recorrido de la vida hasta la vejez. En este sentido la panelista pone como tercer ladrón del tiempo de la mujer a la ley del agrado. Ella dice que esto se refiere a que se refiere a nos educaron para satisfacer a otras personas, para ser cuidadoras, conciliadoras, no crear conflictos y como resultado, cuando algo no nos gusta, nos auto obligamos a callar y ceder, marcando la vida y el tiempo de ella.

Finalizó su intervención instando a las participantes a hacer uso del tiempo en lo que cada una desea y no en obligaciones impuestas por la sociedad o los seres queridos; a decir no, sin que esto nos haga sentir mal y a tomar consciencia.

A las mujeres se nos ha inculcado erróneamente agradar a todos, menos a nosotras mismas. (SHUTTERSTOCK)

"Las tareas que realizan mujeres y hombres, de manera diferenciada, vienen dadas por esos estereotipos y roles asignados culturalmente que se expresan en una división sexual de trabajo muy marcada; y los datos lo demuestran de manera muy contundente" Miosotis Rivas Peña directora de la Oficina Nacional de Estadística “

Datos que desnudan la crítica realidad

La encuesta Nacional de Propósitos Múltiples del 2016 incluyó un módulo dirigido a miembros del hogar de 10 años o más, cuya selección se hizo de manera aleatoria, la cual permitió cuantificar el tiempo que invierten los hombres y las mujeres, de manera diferenciada, al trabajo doméstico y de cuidado.

En comparación a los hombres, las mujeres dominicanas dedican tres veces la cantidad de horas a la semana al trabajo doméstico no remunerado.

Las mujeres dedican la mitad de horas al trabajo remunerado, en comparación a los hombres; siendo 50 horas a la semana la suma promedio del trabajo remunerado y no remunerado que hacen las mujeres.

Las dominicanas invierten 31 horas a la semana al trabajo no remunerado, mientras los hombres solo 9.6 horas en este tipo de labor.