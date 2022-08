Orgasmo Femenino: cómo llegar, cómo reconocerlo y cuáles son sus beneficios

El orgasmo femenino ha sido un tema de conversación desde hace muchos años. Se estima que solo el 61,6% de las mujeres que tienen relaciones heterosexuales llegan al clímax con su pareja. Esta cifra resulta alarmante en comparación a la de los hombres, quienes alcanzan su orgasmo en un 85,5% de las veces.

Estas cifras en países como el nuestro (República Dominicana) surgen por factores como la educación, la cultura, el estrés y la barrera psicológica que muchas mujeres mantienen en su vida adulta, impidiéndoles en muchas ocasiones disfrutar de su sexualidad.

Por eso el 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino, con el objetivo de que las mujeres en todo el mundo conozcan la importancia que tiene su sexualidad y entiendan como un derecho explorar su cuerpo y saber qué cosas les gustan, les causan placer o simplemente no son adecuadas para ellas.

Esta conmemoración nació en un pueblo brasileño, cuando el concejal de ese poblado, José Arimateia Dantas Lacerda, interesado en un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí, descubrió que el 28% de las mujeres de esa región eran incapaces de llegar al orgasmo, y él catalogó que esos resultados demostraban una problemática grave de salud pública.

Pero, ¿por qué es importante el orgasmo femenino? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se llega? ¿Cuáles son los principales mitos en torno a este tema? Todas estas respuestas son importantes para entender la naturaleza del mismo, por eso Estilos conversó con la ginecóloga Lilliam Fondeur y te compartimos sus repuestas.

El orgasmo es imposible de no identificar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/08/mujer-acostada-en-una-cama-f2891aa3.jpg

Muchas mujeres afirman no saber si han experimentado un orgasmo, o no identifican si lo que sintieron se trataba de esto. La ginecóloga Lilliam Fondeur asegura que, por lo general, cuando una mujer ha alcanzado su orgasmo ella sabe que lo ha hecho, es decir, que si lo duda es porque no lo ha sentido.

“El orgasmo es una pérdida involuntaria del control. Aquí la mujer pierde el control total de sus acciones. Es como una pequeña muerte, donde tú te sueltas y te dejas ir. Puedes experimentar taquicardia, contracciones involuntarias de la pelvis, la vagina y vas a tener un placer absoluto. Y en ese pequeño momento, que no dura más de 20 segundos, vas a sentir que perdiste el control y que algo explotó dentro de ti”, afirma la doctora.

Mitos en torno a la sexualidad femenina

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/08/mujer-sentada-en-una-cama-9c2de9ac.jpg

Por razones culturales existen muchos mitos en torno a este tema y cada uno de ellos reafirma la desinformación. Ideas como que se ven estrellas, se expulsa un fluido abundante, que se termina con la orina, etc. Según la ginecóloga, esto no son más que mitos alejados de la realidad. “Eso le puede pasar a una mujer, pero no a todas. Hay mujeres que con un orgasmo se van en llanto, y está bien, porque de eso se trata, de sacar una emoción”, afirma.

Es más placentero llegar juntos: este es otro de los mitos que muchos reafirman, pero que es falso. La especialista entiende que no es necesario que las parejas lleguen a su orgasmo en el mismo momento para tener un encuentro placentero, ya que por lo general se llegará al orgasmo por separado, a pesar de que sean una pareja.

El orgasmo depende de la penetración: falso, a pesar de que hay muchas mujeres que llegan al orgasmo por penetración, hay una cantidad importante que no llega de esta manera y que es necesario conocer para entender cómo alcanzar el cielo.

El clítoris lo es todo: falso, aunque la mayoría de las mujeres se excitan por el clítoris, esta no es la única vía, la experta dice que la sexualidad va más allá de los órganos genitales.

¿Cómo llegar al orgasmo?

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/08/una-persona-con-la-mano-en-la-cabeza-b2aeb9ac.jpg

Para muchas mujeres llegar al clímax es un tema delicado y que les cuesta mucho trabajo. Para la sexóloga y terapeuta de parejas @lilliamfondeur lo complejo en este tema es el permiso que las mujeres deben darse para disfrutar de su sexualidad, ya que muchas desde niñas vienen con ese permiso negado y esto las limita de conocerse y disfrutar su sexualidad.

“Ese primer contacto con nuestra sexualidad suele ser de rechazo, porque la cultura siempre me ha dicho que no ponga la mano, que no se ve, que no se enseña, que no, que no, que no. Y eso me crea conflicto para estar en contacto con mi propio cuerpo”, comenta.

El orgasmo se obtiene luego de que se conoce el cuerpo y se entiende qué es lo que hace sentir a tu cuerpo placer. “Si podemos tener un contacto con nuestro propio cuerpo, podemos conocer cuál es nuestro placer, porque no hay un libro o una fórmula que diga por aquí se tiene el orgasmo y por aquí no”.

Tu placer es tu responsabilidad

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/08/una-mujer-en-vestido-de-bano-a483b029.jpg

Independientemente de que vivamos en pareja o no, la sexualidad es individual y el placer es responsabilidad de cada quien. Por esto la única forma de descubrir qué te gusta y qué no es tocándote. “Tienes que conocer cuál es la relación que tienes con tu cuerpo. La relación que tienen las mujeres de tu entorno con su cuerpo. Y la mejor forma de conocerte y saber dónde sientes es dándote el permiso y estando contigo”, dice la ginecóloga.

Los principales beneficios del orgasmo en la mujer Lilliam Fondeur asegura que los orgasmos aumentan el flujo sanguíneo en todo lo que es la pelvis. Por lo tanto, funcionan mejor los órganos reproductores, la vejiga y todo lo que es la parte digestiva baja. “Físicamente un orgasmo influye en cómo tú te sientes y en cómo enfrentas la vida”, agrega. Además, otros beneficios que generan los orgasmos en las mujeres son: Tener una vida sexual sana y cargada de orgasmos puede influir en la salud mental de la mujer, evitando enfermedades como demencia senil. El orgasmo tiene muchos otros beneficios: disminuye el estrés, favorece el sueño, mejora tu flujo sanguíneo ya que es una actividad aeróbica, mejora la piel y te hace sentir más joven. o cualquier otro mal del cerebro.

El orgasmo también puede ser una terapia excelente si sufres de migrañas o cualquier tipo de dolores de cabeza.

Durante un orgasmo, una mujer aumenta su umbral del dolor en 107%, lo que equivaldría a sufrir una fractura de hueso y ni darte por enterada.

Los orgasmos también influyen en los niveles de felicidad de la mujer, ya que le convierten en alguien mucho más segura de sí misma y que conoce a la perfección sus capacidades y limitaciones.

