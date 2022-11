¡También se vale no comer!

Aprovechar ofertas de cosas que no necesitas resulta más caro de lo que se cree. ( FREEPIK )

Por la creencia de que siempre necesitamos algo es que el mundo está envuelto en basura y a punto del colapso. Ayer se celebró el Black Friday y hoy (26 de noviembre) el “Día de No Comprar Nada”… ¡claro, si gastas hasta lo que no tienes! -Porque recuerda que las tarjetas de créditos hay que pagarlas- lo que te puede quedar es el dolor de cabeza caer en tentaciones que no debiste.

Estemos claro en que no significa que sea el camino entre el bien y el mal, son dos efemérides como otras tantas que cada quien le ha de dar la importancia que le convenga. Aunque la que hoy se celebra nace en oposición al Black Friday, en contra del consumismo y en pro del consumo responsable.

Los principales activistas y asociaciones que respaldan este movimiento, están en América del Norte, el Reino Unido, Finlandia y Suecia. En 1992 se registró, en Cánada, la primera acción del “Buy Nothing Day”, su nombre en inglés, aunque no oficial en 1968.

En ese momento, al igual que en la actualidad, en la que también está el “Cyber Monday”, cada persona tiene realidades distintas, por lo que la decisión es individual, teniendo presente que el impacto puede afectarnos a todos.

A continuación, resaltamos algunos puntos para que te inclines por comprar menos o lo que es mejor para el medio ambiente, no adquirir nada:

Impacto medioambiental

El consumismo es el primer responsable de la gran cantidad de basura que abarca los mares, la tierra y ya hasta el planeta Marte está siendo afectado con toneladas de basura como resultado de las visitas humanas. En tanto que en la tierra seguimos adquiriendo ropas con los armarios llenos de piezas que ya ni recordamos que están ahí, porque al final nos ponemos prácticamente las mismas, maquillajes que terminan venciéndose, zapatos que se dañan sin el gran uso, muebles y electrodomésticos que solo requerían un poco de esfuerzo para que siguieran dándonos utilidad. Antes de comprar deberías preguntarte si realmente lo necesitas, qué tanto uso le darás y su impacto para el único espacio para la vida que tenemos: la Tierra.

Gastar menos y ahorrar más

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/25/una-nina-hablando-por-telefono-en-la-mano-675ec397.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/25/una-nina-hablando-por-telefono-en-la-mano-675ec397.jpg Comprar puede dar satisfacción a corto plazo, no necesariamente la felicidad. (FREEPIK)

Es una ecuación inteligente que se puede ver afectada en los días de Black Friday y Cyber Monday. No hay que olvidar que el mundo experimenta guerras que causan grandes pérdidas económicas en general, que la proyección para el 2023 no es favorable en ese aspecto, que si tienes un proyecto de futuro que involucra dinero, le estarías restando y otras tantas razones más. Gastar menos es una recomendación que respaldan los expertos en economía, entre ellos Diego Sosa, consultor, conferencista y escritor, quien en una ocasión invitó a su audiencia a apegarse a la frase: “Arroparnos hasta donde la sábana alcance”, ya que nos sirve para vivir con tranquilidad.

Menos es más

Muchos son los que aseguran que el minimalismo te hace más feliz, aunque es algo relativo. Lo que si te aseguramos es que permite estar más facilidad para lograr el orden, para tener las cosas siempre a la vista y, en cierto modo, optimizar el tiempo. Este estilo y movimiento apunta a adquirir menos cosas a través del tiempo, no tirar para poder adquirir como algunos piensan.