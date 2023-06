17 ideas para simplificar tu vida

La vida moderna puede ser ajetreada y compleja, pero esto no significa que seamos más felices o más plenos. Si estás buscando ideas sobre cómo crear más facilidad y espacio, aquí tenemos 17 formas de simplificar tu vida. ¡Pequeños pasos para aliviar la presión de la vida diaria y liberarte para hacer otras cosas! Y recuerda, si mantienes las cosas simples, es mucho más probable que las logres.

Algunas de estas sugerencias son fáciles y rápidas, otras pueden tomar un poco más de tiempo para implementarse o surtir efecto. ¡Simplemente elige las que más te atraigan y pruébalas!

1. Simplifica tus comidas

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/02/shutterstock519857848-3457f922.jpg

Una vez a la semana, echa un vistazo a tu calendario para saber qué sucederá la semana siguiente. Haga un plan de comidas simple basado en eso, que incluya desayunos, almuerzos y cenas para todos en la familia. Decide qué comidas vas a cocinar y escribe una lista de la compra para lo que necesitas antes de ir al supermercado.

2. Simplifica tu hogar

Tu hogar es el lugar donde tú y tu familia se relajan y recargan energía. Si tu hogar está desordenado, es más probable que sea una carga para ti y te estrese. Piensa en ordenar tu hogar, crea algo de espacio y haz que este sea más fácil de administrar con menos esfuerzo. ¡Hay beneficios sorprendentes de un hogar ordenado que podrás apreciar mucho más allá de tener menos cosas que cuidar!

3. Simplifica tu ropa

Todos los días tomamos miles de decisiones, grandes y pequeñas. Una de las primeras suele ser decidir qué ponerse cada mañana. Haz que sea más rápido y fácil elegir tu ropa y siéntete cómod@ y segur@ con lo que llevas puesto limpiando tu armario y despejando tu ropa.

4.Aprende a decir que no

Si alguien te pide que hagas algo que no quieres hacer, o no tienes tiempo para hacer, o no va en la línea de tus prioridades y valores, ¡di no si puedes! Este es tu tiempo y cómo decides gastarlo depende de ti. Decir no no significa que sea no para siempre, podría significar simplemente "hoy no". Recuerda que cada vez que dices "sí" a una cosa, estás diciendo "no" a otra. Pregúntate siempre qué es prioritario para ti en ese momento.

5. Simplifica el desorden de papeles

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/02/orden-documentos-e9100cf9.jpeg

Instala un sistema de archivo simple en un gavetero, caja, cajón o simplemente una carpeta donde puedas guardar todos tus documentos importantes. Usa divisores claramente etiquetados para separar el papeleo por tema. Guárdalo en un lugar seguro y protegido. Escanea todos los documentos para los que no necesites conservar los originales y guárdalos en tu computadora o en la nube, nuevamente en carpetas separadas y claramente etiquetadas. Una vez a la semana, revisa las pilas de papel que se hayan acumulado en la casa y toma una foto, archiva o tira.

6. Poseer menos

A veces acumulamos tantas cosas que nuestras cosas terminan por poseernos. Toma nuestro tiempo, agota nuestra energía y pesa mucho en nuestros corazones. Si tienes muchas cosas en tu vida, prueba a simplificarte las cosas.

7. Simplifica tu tiempo

¡Tu tiempo es precioso pero es tan fácil gastarlo como el agua! No debemos ser productivos cada segundo del día porque todos necesitamos tiempo para relajarnos y recargarnos. Sin embargo, cualquier cosa que hagamos y la forma en que elijamos pasar nuestro tiempo debería agregarnos valor siempre que sea posible. Piensa en tus días y horarios, ¿hay algo que puedas posponer o rechazar por ahora? Encuentra el valor de estar menos ocupado y date más margen de maniobra. Prioriza lo que hay que hacer y sé más consciente de las pequeñas cosas que todos hacemos y que nos hacen perder el tiempo.

8. Simplifica tus finanzas

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/02/shutterstock1445565353-03082f92.jpg

De esta manera es más fácil controlar cuánto gastas al mes y evitar la acumulación de pilas de papel y facturas olvidadas para pagar. Elige un momento tranquilo y revisa tus ingresos y gastos de cada mes. Asigna lo que puedas a una cuenta de ahorros, reduce los gastos innecesarios y elabora un plan para liquidar cualquier deuda. Cambia a la facturación electrónica, automatiza tus pagos cuando sea posible y crea un presupuesto mensual al que puedas atenerte.

9. Simplifica tus veladas

Crea una rutina nocturna que realmente te ayude. Haz algunas cosas pequeñas para prepararte para el día siguiente y no tengas prisa por la mañana. Luego concéntrate en ti mismo y relájate con actividades que te calmen para que estés más preparad@ para una noche de sueño reparador.

10. Simplifica tus mañanas

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/02/shutterstock1829519588-9bd9b956.jpg

Despertarte un poco más temprano en las mañanas ayuda mucho. Te da un precioso tiempo de tranquilidad para leer un libro o disfrutar de la primera taza de té o café del día en paz. Crea tu propia rutina matutina simple y minimalista que te brinde una ventaja inicial en el día y establezca el tono de cómo te gustaría que transcurriera el resto de la jornada.

11. Simplifica tu salud y estado físico

Elige opciones de comidas saludables siempre que te sea posible, camina todos los días, duerme lo suficiente. Reduce el estrés o hábitos tan simples como el azúcar o alcohol. No necesitas correr un maratón o llevar una dieta yo-yo. Los pasos pequeños pero consistentes son mucho más prácticos y sostenibles.

12. Ordena tu mente

Una mente ordenada te ayuda a concentrarte en lo que es importante, evita las distracciones y te ayuda a encontrar claridad sobre cómo te sientes realmente. Tu cerebro está diseñado para mucho más que recordar los pequeños detalles de la vida diaria. ¡Pon tus pensamientos y listas de tareas en un bloc de notas o en la sección de notas de tu teléfono y dale un respiro a tu cerebro! Tu mentalidad es clave para sacar más provecho de la vida.

13. Tus relaciones

Deshazte de las relaciones en tu vida que no se basan en el amor, la fuerza y el apoyo mutuos. No significa que tengas que ser grosero o poco amable, solo encuentra una manera de mantener la relación de una manera que beneficie y sea de respeto para ambos. Dedica tu tiempo a nutrir las relaciones saludables, de apoyo mutuo y reales que agregan verdadero valor a tu vida.

14. Prioriza la felicidad

La vida tiene sus altibajos para todos, pero la forma en que piensas sobre las cosas juega un papel importante en cómo te sientes acerca de ellas. Simplificar tu vida es un gran objetivo en sí mismo, pero no es el final del juego. ¡El objetivo final es obtener más calma, tranquilidad, libertad y alegría! Se trata de encontrar formas de estresarse menos y hacer la vida más fácil para tener más espacio para hacer las cosas que quieres hacer, no solo lo que tiene que hacer.

15. Simplifica las tareas del hogar

Una de las principales cargas en nuestras jornadas diarias es mantenerse al día con el hogar. Optimizar las tareas, ordenar la casa y establecer sistemas para ayudar a que todos sean un poco más ordenados y organizados ayudan a que todo funcione en piloto automático.

16. Limpia tu desorden invisible

El desorden significa diferentes cosas para diferentes personas. El desorden también puede tomar diferentes formas. Pueden ser cosas físicas que puedes ver y tocar o pueden ser otras cosas que confunden, distraen y ocupan espacio en tu corazón y mente.

17. Deshazte de las cosas que te deprimen

Tómate un momento para pensar en cada aspecto de tu vida, las partes buenas y las partes no tan buenas. ¿Qué áreas te inspiran, motivan y desafían y qué te deprime y te hace luchar? Encuentra formas de mejorar las áreas difíciles, trata con las cosas que están bajo tu control y aprende a dejar atrás los viejos hábitos, los pensamientos negativos, los patrones de comportamiento y el desorden que no lo apoyan.