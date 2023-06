Chef Mitsuharu Tsumura y la Chef Tita fusionan las gastronomías peruana y dominicana

Los chefs Mitsuharu Tsumura "Micha" de Perú y la Chef Tita de República Dominicana, dos chefs de relevancia en el panorama gastronómico internacional, realizaron una cena a cuatro manos en la cuarta entrega de Raíces, que invita al país a cocineros de los "50 best chefs" de Latinoamérica, en la que pusieron de manifiesto la esencia de sus cocinas.

"Chef Micha", principal representante de la cocina Nikkei, una combinación de gastronomía peruana y japonesa, es el jefe de cocina y propietario de los restaurantes Maido, Karai y Tori. Ha ocupado el primer puesto por tres años seguidos en la lista de los Latin America´s 50 Best Restaurants (2017 - 2019) y está en la posición 6 en The World´s 50 Best Restaurants 2023, manteniéndose dentro del top 10 por dos años consecutivos.

Este cocinero ha ayudado al posicionamiento de Perú en el foco mundial de la gastronomía, mostrando la tradición, variedad y riqueza de la cocina Nikkei, enfocándose en la búsqueda y aplicación de técnicas, ingredientes y platos de su cocina inspirado en la gran biodiversidad que posee su país.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/photo-2023-06-21-16-42-04-956b48b4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/photo-2023-06-21-16-42-04-1-3aa578fd.jpg

En esta cena cargada de sabores memorables, creatividad e innovación en cada uno de sus nueve tiempos maridados, resaltaron los siguientes platos del chef Micha: Conchas de Carne (vieiras, reducción de carne, encurtidos, chalaca (salsa de picadillo de cebollas y fruta amazónica llamada cocona y cecina) y la Molleja de Corazón ( ají negro/ texturas de maduro). Por su parte, Chef Tita deslumbró con el Crudo de Lambí con chimichurri rústica de ajíes gustosos, mayonesa de cilantro y tostones crujientes, así como también con las Ostras de Cabrera con mango, coco tierno y cilantro entre otras elaboraciones que serán inolvidables al paladar.

El chef Mitsuharu Sumura agradeció a Chef Tita la invitación y la oportunidad de conocer de primera mano su cocina y los ingredientes dominicanos y mezcla de sabores que la identifican así como el trabajo que realiza con los productores locales.

Morisoñando continúa desarrollando una interesante agenda de cenas con los más renombrados chefs de los restaurantes de la lista de los "50 mejores de latinoamérica" que acompañan a Chef Tita cada mes durante todo el año 2023.