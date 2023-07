Los famosos se dejan conquistar por el tequila

El tequila, cuyo nombre proviene de la palabra náhuatl Tekilan y significa "lugar de los trabajadores", es una bebida reconocida y apreciada tanto en el ámbito nacional como internacional. Y prueba de ello es el hecho de cómo famosos de la talla de George Clooney, Kendall Jenner, Justin Timberlake, Dwayne Johnson o Adam Levine, entre muchas otras celebridades, han decidido invertir y diversificar sus negocios en la bebida más famosa de México, el tequila. Estas son algunas de las marcas que alguna vez deberías probar, sobre todo hoy que celebramos el Día Internacional del Tequila.

"818 Tequila", de Kendall Jenner

La marca de tequila "818 Tequila" fue creada por Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del mundo del clan Kardashian. Se destila en la conocida destilería La Cofradía. Y 818 es el código postal de la ciudad de Calabasas, en California (EE.UU.), donde la modelo tiene su casa, de ahí el nombre. Todos los tequilas están hechos a mano. Los agaves se recogen a mano en las tierras bajas y altas de Jalisco. El "818" es un producto ultrasuave con matices de frutas tropicales y cítricas con un final prolongado.

De forma anónima, el tequila de Kendall Jenner, en su expresión añeja ganó el premio como Mejor Tequila Reposado en los World Tequila Awards, el Premio a la Innovación en los SIP Awards y un lugar en el TOP 100 Spirits en el Ultimate Spirits Challenge, entre otros; y es considerado como el que ofrece la mejor relación calidad-precio entre los tequilas de las celebridades.

"Cincoro", de Michael Jordan

Su nombre es un acrónimo de las palabras "cinco" y "oro", que refieren al número de socios involucrados en el proyecto y curiosamente a la cantidad de jugadores, por equipo, que pueden estar en la cancha en un partido de baloncesto. Sus cuatro tequilas son: un blanco, un reposado de 8 a 10 meses, un añejo de 24 a 28 meses y un añejo adicional de 44 años.

Su agave se selecciona a mano en dos regiones de Jalisco, las tierras altas (con suelos ricos en óxido de hierro, que pueden crear notas dulces y más florales) y las tierras bajas (en su mayoría roca volcánica, que agrega mineralidad). Cincoro se fabrica en una destilería existente de Jalisco que embotella otras 96 marcas. Después de la destilación, el tequila de Cincoro se envejece en barriles de whisky exestadounidenses durante un período que, según afirma, es más largo que otras marcas.

"Defrente", de Diego Boneta

A la par de su carrera actoral, Boneta se dio el tiempo para desarrollar otro de sus gustos: su pasión por el tequila. Y ahora acaba de lanzar su propia marca de tequila llamada Defrente.

"Siempre he sido fan del tequila, es mi bebida favorita. En los sets en Estados Unidos, cuando me decían que probara uno, yo les daba una botella de mi tequila preferido al final del rodaje. Siempre he sido muy apasionado y curioso por encontrar el tequila más suave, probar diferentes", dijo Boneta en un encuentro con diferentes medios.

Defrente es un tequila blanco que retoma lo artesanal y apunta a destacar un destilado suave que recoge lo tradicional del agave azul. Su característico sabor y suavidad presentan el balance perfecto entre lo mineral y herbal que hacen de este destilado un tequila blanco único que viene presentado en un envase minimalista y atemporal que lo deja brillar tal cual es, sin aditivos, noble y limpio.

"Tequila Sauza 901", de Justin Timberlake

El cantante, compositor, actor, productor discográfico, bailarín y empresario estadounidense produce "Sauza 901", un tequila Premium de triple destilado, que según Justin su sabor es tan único que no necesita rodajas de limón.

Hablamos de un tequila premium que se puede tomar solo o directo debido al ligero sabor del néctar de agave azul, su principal ingrediente.

El tequila Sauza 901 surge de la asociación de Timberlake con los dueños de la franquicia Sauza, Beam Inc, una de las compañías más importantes de los Estados Unidos, que produce licores, y el nombre del tequila, el número 901, representa el código de área de su ciudad natal en Memphis, Tennessee, según mencionó el mismo cantante.

"Villa One", de Nick Jonas

El cantante Nick Jonas y el diseñador de moda John Varvatos se unen al equipo de celebridades que incursionan en la industria de los espirituosos con ´Villa One´, su primera etiqueta de tequila artesanal ultra premium.

Para desarrollarlo, Nick y John han contado con la colaboración del maestro destilador Arturo Fuentes, quien cuenta con tres décadas de experiencia en la elaboración de coñac fino, vino espumoso y, por supuesto, tequilas. Villa One utiliza 100% agave weber azul de las regiones montañosas y bajas de Jalisco, lo cual le da un carácter único y un acabado distintivo suave.

"Honor del Castillo", de Kate del Castillo

En sociedad con una de las destilerías históricas de México, Kate del Castillo lanzó hace unos años Honor del Castillo, elaborado en las tierras altas de Arandas, Jalisco, en la Destilería de la familia Vivanco, y ha logrado instalarse muy bien tanto entre los consumidores de México como de Estados Unidos.

Fue la actriz quien decidió llamarlo Honor. "Para el nombre del tequila, quería que fuera lo mismo en inglés y en español. Que fuera un nombre fuerte y se escribiera igual. Y qué mejor que este nombre para una bebida alcohólica. Me parece muy acertado, porque muchas veces empezamos nuestra noche con honor, pero luego no la acabamos así", comentó Kate del Castillo en una entrevista a raíz del lanzamiento del producto.

Uno de los puntos de este destilado y que lo hace destacarse es que se usa el agave azul o el weber. La destilación se realiza en pequeños alambiques de cobre que añaden mayor complejidad al tequila, que reposa en barricas de roble blanco americano de 200 litros, lo que también le da un toque muy especial.

"Casa Noble", de Carlos Santana

El reconocido guitarrista mexicano lanzó su marca de tequila Casa Noble en 2011, con tres variedades: blanco, reposado y añejo (aunque su tequila añejo es ultra añejo, porque Casa Noble puede esperar hasta 12 años para ofrecer el mejor de los tequilas)

El músico se convirtió en su dueño mayoritario después de probar el producto en un bar, "conectar con sus orígenes" y pedirle a su manager que llamase al creador de ese tequila, porque quería comprarlo todo. Actualmente Santana pertenece a la junta directiva de Casa Noble y toma numerosas decisiones administrativas.

En el tostado especial del agave azul recae gran parte del secreto del sabor, pero también las barricas de coñac de más de 50 años ponen su parte para completar esta delicia de tequila.

"El Cartel", de Daddy Yankee

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/24/daddy-yankee-el-cartel-gulf-liquors-568808644-fa121d88.jpeg

Catalogado como "ultra premium", el tequila del rey del reguetón cuenta con un producto 100% artesanal, destilado en alambiques de cobre tradicionales, lo que asegura una calidad superior a sus lujosos tequilas: "El Cartel Silver", que tiene copos de oro de 24 quilates, y "El Cartel Blanco", con pimienta blanca.

Esta bebida únicamente se destila con agave azul Weber maduro de mínimo 9 años, originario de México. Y se dice que entre los fans del sabor de este tequila se encuentra la misma Rihanna.

"Santo", de Adam Levine

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/24/1661345909942mezcales-de-los-famosos-tabasco-hoy-1faa5c0a.jpeg

El vocalista de Maroon 5, Adam Levine, no se definía por el tequila o el mezcal, que también viene cobrando relevancia y fama en los últimos años, así que decidió mezclarlos y crear algo verdaderamente original: el primer mezquila del mundo, "Santo", que es un blend de tequila 100% de agave Weber y mezcal 100% de agave Espadín.

Lo hizo junto al también músico Sammy Hagar como un homenaje a la cultura mexicana, tomado del popular luchador El Santo de los años ochenta.

Santo Mezquila se elabora completamente a mano por la tercera generación de la familia del maestro destilador Juan Eduardo Núñez en Jalisco, distribuyéndose en mercados selectos de todo Estados Unidos.

"Casamigos", de George Clooney

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/24/daddy-yankee-el-cartel-gulf-liquors-568808644-525fe2b2.jpeg

Casamigos comenzó como una idea entre George Clooney y su amigo Rande Gerber (esposo de Cindy Crawford) mientras estaban en México. "¿Por qué no creamos uno que sea perfecto para nosotros?", le pregunto George a sus amigos.

La esencia de la marca, "hecha por amigos para amigos", se refleja en su nombre, y desde su creación recibió numerosos premios y galardones de expertos en tequila.

El dúo comenzó su peregrinaje de tequila. Hicieron una investigación, se reunieron con destiladores, probaron muestras e hicieron pruebas de sabor a ciegas con sus amigos y familiares hasta que dos años y 700 muestras después encontraron una receta sin quemaduras en absoluto.

En 2017, la compañía de bebidas británica Diageo compró la marca por alrededor de US$1,000 millones.

"Teremana", de Dwayne Johnson

"La Roca" es uno de los más nuevos en el negocio del agave, que lleva por nombre "Teremana", "Spirit Of The Earth".

El ex luchador de la WWE incursiona con un tequila blanco y otro reposado, que son los dos estilos más populares dentro de la industria mexicana y para ello combina dos palabras significativas: "Tere" derivado del latín "terra" que significa tierra y "Mana", la palabra polinesia que significa espíritu.

Hablamos de un destilado de excelente gusto y calidad, de sabor único elaborado de manera artesanal, elaborado de Agave Azul y madurado en las Tierras de Jalisco en Destilería Teremana para que todo el mundo pueda degustarlo.





