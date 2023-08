Sabiduría oriental: el secreto para mejorar el cuerpo, el alma y la mente

La sabiduría oriental ofrece claves para mejorar el cuerpo, el alma y la mente que podemos aplicar en Occidente de una forma sencilla y amena en nuestro día a día para poder alcanzar la excelencia en nuestra vida personal y profesional, según el facilitador intercultural Antonio Liu Yang.

Liu Yang (1980, Beijing, China) es licenciado en Derecho y máster en Diversidad e inclusión, y ha desarrollado su trayectoria profesional en los sectores jurídico, académico, turístico y futbolístico, como especialista en las relaciones entre España y China, actuando como un puente entre ambas culturas, la occidental y la oriental.

Es cofundador de la Academy for Diversity and Innovation (www.diversityinnovation.academy) donde imparte formación intercultural y ocupa el puesto de director del Instituto de Sabiduría Oriental Aplicada, y es autor del libro ´Yushudo. El camino de la excelencia´, donde explica 15 claves prácticas de la filosofía de China, Japón y Corea.

Antonio Liu Yang explica a EFE las características básicas de tres de las corrientes filosóficas y métodos orientales que han marcado y siguen marcando su trayectoria profesional y su vida personal, indicándole el camino a seguir cuando había perdido el rumbo, en situaciones inciertas o etapas complicadas.

También ofrece ejemplos prácticos de cómo podemos aplicar esas técnicas y principios de esa milenaria sabiduría oriental, al igual que lo hizo él, para solucionar los dilemas y afrontar los problemas de nuestra vida cotidiana en esta parte del mundo.

Filosofía Kaizen

En qué consiste:

"La palabra japonesa Kaizen está compuesta por kai (cambiar) y zen (mejorar) y podríamos traducirla como ´mejora continua´. Consiste en dividir grandes metas en objetivos pequeños y a partir de ahí, caminar paso a paso para llegar a esa gran meta", explica Liu Yang.

Cómo aplicarla:

La filosofía Kaizen es aplicable a muchos aspectos de nuestra vida, siendo también ideal para mantenerse en buena forma física, explica.

A veces nos proponemos y nos autoexigimos mucho al empezar una dieta o hacer ejercicios. A través del Kaizen podemos hacerlo en fases e ir superando los obstáculos poco a poco, según Liu Yang.

"Si queremos correr un maratón, el entrenamiento tendrá que ser gradual; si pretendemos bajar 10 kilos de peso, lo ideal es que nos enfoquemos en cómo ir perdiendo gramos, en lugar de kilos, y en reducir nuestra ingesta calórica en cada comida", explica.

"Si quieres ponerte en forma, comienza con sesiones pequeñas de ejercicios físicos que no te produzcan rechazo, por ejemplo, ejercitándote 5 minutos en vez de intentar entrenar 3 horas en el gimnasio", sugiere

"Así, las posibilidades de abandonar serán menores y estarás construyendo un nuevo hábito: el de hacer algo de ejercicio. Una vez que hayas integrado esos 5 minutos de ejercicio a tu rutina diaria podrás ir aumentado la duración del entrenamiento un poco más, pero siempre pasito a pasito", recomienda.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/26/550117495263-54df8929.jpg

Código Bushido

En qué consiste:

"El Bushido es el código ético de los guerreros Samuráis que textualmente significa el "Camino del guerrero" y contiene directrices sobre sus comportamientos y la aplicación de unos valores consagrados para su vida diaria", explica Liu Yang.

Cómo aplicarlo:

En el ámbito profesional es necesario que los emprendedores, empresarios o profesionales de cualquier sector tenga su propio Bushido o código ético, para actuar, según este experto.

"Cuando realizamos alguna práctica no coherente con nuestros valores, seguramente nos sentiremos mal y además probablemente estemos perjudicando a otras personas, sean socios, clientes, proveedores o consumidores", reflexiona.

Liu Yang recomienda a los profesionales que construyan su propio código de valores, que lo tengan presente en sus acciones cotidianas y que lleven un registro de su uso o aplicabilidad.

De esta forma, "después de un tiempo sabrán si realmente están aplicando los valores elegidos o solo son palabras vagas, que carecen de aplicabilidad en el día a día".

Libro "El arte de la guerra"

En qué consiste:

"El ´Arte de la guerra´ es un manual de 13 capítulos escritos por el gran estratega chino Sun Tzu hace más de dos mil años, y que ha perdurado hasta hoy en día, entre otras razones, por su aplicabilidad a otros ámbitos fuera de la guerra", según este facilitador intercultural.

Cómo aplicarlo:

Quizás la frase más conocida de este manual es: "Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que obtengas también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla", de acuerdo a este facilitador.

"La primera parte de dicha frase puede servirnos de consejo para estudiar mejor", señala Liu Yang, explicando la importancia de "conocer al enemigo (la materia que hay que estudiar) y conocerse a uno mismo (quién lo va a estudiar)".

A partir de ahí y para facilitar el estudio podemos preguntarnos: ¿Tengo disciplina para diseñar y seguir un plan de autoaprendizaje? ¿Aprendo mejor leyendo, escuchando o viendo vídeos? ¿Tengo huecos de tiempo en mi agenda para estudiar? ¿Prefiero la educación formal o la no formal? ¿Retengo lo que aprendo o suelo olvidarlo?

¿Tiendo a aplicar lo que aprendo o a acumular conocimientos? ¿Me distraigo con facilidad y me disperso mentalmente o me centro en lo esencial? ¿Estudio mejor solo o con apoyo grupal? ¿Qué materiales de estudio tengo? ¿Puedo contar con algún mentor o ayuda extra? ¿Qué relación tiene la materia que voy a aprender con lo que ya conozco?, son otras preguntas clave.

"Solo a través del autoconocimiento podemos avanzar por nuestra ruta de aprendizaje", concluye Antonio Liu Yang.

(Texto: Daniel Galilea)