Los alimentos ultraprocesados pueden aumentar la depresión, según estudios

Sobre el consumo de alimentos ultraprocesados se sabe que contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y el cáncer. Ahora, investigaciones hablan de cómo afecta la comida basura nuestra salud mental.

La revista estadounidense JAMA Network Open recientemente publicó el estudio "Consumption of Ultraprocessed Food and Risk of Depression" en el que se analiza la relación de los edulcorantes artificiales y bebidas endulzadas artificialmente con el desarrollo de depresión. La conclusión fue que, efectivamente, existe un vínculo.

Si bien los investigadores señalan que hay muchos otros factores que influyen en el desarrollo de depresión, la dieta juega un papel importante. "Es tan importante como otros factores comunes que consideramos que influyen en la salud mental", refiere Andrew Chan, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y uno de los autores del estudio.

Esto quiere decir que no da igual comer cualquier cosa y que si ya lidiamos con un problema de salud mental, lo mejor es eliminar los alimentos ultraprocesados de nuestra dieta, explica el profesional.

Otro estudio realizado en 2022, también en Estados Unidos, con más de 10,000 adultos, reveló que cuanto más comida basura comían los participantes, más probabilidades tenían de manifestar una depresión leve o sentimientos de ansiedad.

"Hubo un aumento significativo en los días con mal estado de ánimo entre aquellos que consumían el 60 % o más de sus calorías de alimentos ultraprocesados", indica Eric Hecht, autor del estudio. "Esto no es una prueba de causalidad, pero podemos afirmar que parece haber una asociación", agrega.

Pero ¿por qué se relacionan? Los autores de una tercera investigación llevada a cabo por el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de Girona, en España, indican que al parecer los ultraprocesados afectan el volumen de sustancia gris en el circuito cerebral mesocorticolímbico, incluyendo la amígdala y las regiones frontales.

Estas áreas del cerebro se encargan del proceso de recompensa: tienen un impacto directo en la toma de decisiones, incluyendo las relacionadas con la alimentación. De igual modo, esta investigación estudió los efectos de la obesidad y los niveles de inflamación en la asociación entre el consumo de ultraprocesados y los síntomas depresivos.

Al estudiar los niveles de glóbulos blancos, los investigadores descubrieron que la relación entre ambos era significativa en personas con obesidad, lo que quiere decir que la presencia de inflamación periférica podría influir en los efectos negativos de estos alimentos en la salud mental.