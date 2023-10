Adrián Rod se prepara para destacar en la industria del arte de New York

A pocos días de su llegada a la ciudad de Nueva York, el artista del arte corporal Adrián Rod se prepara para conquistar a los fanáticos del tatuaje. Adrián, quien ha ganado reconocimiento internacional por sus diseños en realismo y surrealismo, ha decidido expandir su trabajo durante su paso por la ciudad estadounidense.

En su breve estancia en Nueva York, el joven tendrá la oportunidad de compartir su trabajo con un público internacional, en uno de los estudios más prestigiosos de "La Gran Manzana", "Inknation Studio". Con su estilo realista y surrealista, tanto a color como en tonos negros y grises, el artista se ha convertido en uno de los tatuadores latinos más populares.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/31/adrian-rod-2.jpg

Con más de 10 años de experiencia en la industria del tatuaje, ha recorrido distintos países del mundo, donde ha recibido premios y reconocimientos por su destacado trabajo. El país americano no será una experiencia nueva para él, ya que recientemente tuvo la oportunidad de asistir a la convención "The All Stars Tattoo Convention", celebrada en la ciudad de Miami, el pasado mes de septiembre, pero, sin duda, crecer en Nueva York como artista es uno de los retos que marcará un antes y un después en su carrera. Además de sus participaciones en estudios internacionales, las plataformas digitales son sus aliadas para expandirse hacia otros territorios, a través de sus mentorías para principiantes y profesionales del ámbito del arte corporal.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/31/adrian-rod-1.jpg

Adrián Rod es un artista nato que complementó sus habilidades con estudios de Dibujo, aprendizajes que lo llevaron a experimentar también en el estilo barroco y plasmarlo en la piel. Así que, más allá de la tinta y aguja, sus diseños son pinturas llenas de historias que viajan en alguna parte del cuerpo de quienes son tatuados por él.

Su llegada a Nueva York se suma a la lista de artistas latinos que han trascendido fronteras para mostrar su talento. En la ciudad de los rascacielos, espera encontrar inspiración y también dejar huella con su trabajo."