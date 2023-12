Encuesta asegura el 35 % de los adultos a nivel mundial no piensa tener descendencia

Los cambios culturales que experimentan los países a nivel global impactan de forma directa en las familias. Las estructuras tradicionales han empezado a desdibujarse y en su reemplazo surgen nuevos modelos que dan cuenta de la complejidad de la sociedad.

Un estudio realizado por McCann Worldgroup Truth Central, la unidad de inteligencia global de esta agencia de comunicación con presencia en 120 países, ha intentado identificar las actitudes y los comportamientos de las familias modernas relacionados con la parentalidad.

La investigación 'La verdad de las familias modernas' -que contó con 55.000 participantes (progenitores y no progenitores) de 28 países, incluyendo varios latinoamericanos- ahonda en temas clave relacionados con la estructura familiar y las nuevas identidades de padres y madres, el papel de la tecnología en la vida familiar y las dinámicas de las jerarquías familiares.

"Lo importante de un estudio así es entender que la foto es dinámica y que en esa evolución y en esa transformación de la familia hay un hito mucho más flexible, que no solamente es el núcleo de aquellas personas que biológicamente están conectadas, sino que es un núcleo mucho más amplio", señala el presidente de McCann Worldgroup Europa y Reino Unido, Fernando Fascioli.

Uno de los datos más llamativos del informe está relacionado con la vida parental, ya que el 47 % de los progenitores encuestados señalan que se ha cuestionado la decisión de tener hijos y el 35 % a nivel mundial asegura que no piensa tener descendencia.

Fascioli menciona que estos números no sorprenden, pero representan un dato a tener en cuenta porque esto quiere decir que las familias ya no necesariamente están compuestas por hijos, sino que también las conforman quienes deciden no tenerlos o, incluso, las que se complementan con una mascota y que el presidente de la entidad considera que enriquece a la sociedad.

Los datos de América Latina

La familia por naturaleza o por elección es otro dato revelador que evidencia grandes diferencias según las regiones.

Así, por ejemplo, los países asiáticos son más propensos a pensar que las familias están determinadas por los lazos biológicos, mientras que en América Latina se considera que se puede elegir a la familia.

"Yo creo que en América Latina esa noción de familia es más flexible. Hay una familia más grande, una que se elige, que está relacionada con los tíos y tías de cariño, pero que son familia. Y esto es algo difícil de entender si no se observan y se entienden las implicaciones" que conlleva, puntualiza el presidente de McCann Worldgroup Europa y Reino Unido.

Los roles de género -otra de las variables analizadas en este estudio- muestran que hoy los padres se involucran más con la situación física, mental e incluso emocional de sus hijos, creando así relaciones parentales más sólidas.

El 61 % de los encuestados respondió que el cuidado de los niños es responsabilidad de ambos y el 59 % reafirma que hablar de los problemas es tarea de cualquiera de los dos.

Sin embargo, el 65 % de los padres varones considera que las mujeres deberían estar a cargo de la cocina, y el 72 % cree que ellos deberían ser el principal sostén económico de la familia.

En cuanto a la crianza de los hijos: el 61 % de padres varones señala que los niños no deben jugar con muñecas, mientras que solo el 17 % de las madres aún creen que las chicas no deberían ensuciarse. Y no sólo eso, sino que el 51 % de los padres cree que los niños no deberían usar el color rosa, mientras que las madres tienen más apertura a este color en los chicos.

El esfuerzo de McCann WorldGroup, agencia con la que EFE mantiene un acuerdo de difusión de contenidos, es precisamente entender los diferentes protagonistas de la sociedad para representarlos.

"Estamos viendo cambios profundos, cambios acelerados y que van a permanecer de alguna manera. No necesariamente la familia entendida como mamá, papá e hijo, sino una familia que hoy entendemos completamente distinta. La importancia de este trabajo es llegar a poder representar, de alguna manera, la mayor cantidad de tipos de familia que hay en el mundo", recalca el directivo de McCann.

Además de las consideraciones de tipo sociológico, este trabajo tiene también una dimensión comercial porque permite que las marcas puedan poner en práctica los hallazgos a través de estrategias y creatividad.

"Su comunicación se va a traducir en un impacto en el negocio y permitirá jugar un rol significativo en la vida de la gente", destaca Fernando Fascioli. EFE