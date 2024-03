Hoy es el Día Morado, ¿sabes qué significa?

Este martes se viste de color morado debido a que se conmemora el Día Mundial de la Concienciación de la Epilepsia o el ´Purple Day´, una iniciativa impulsada por una joven canadiense, actualmente de 24 años, llamada Cassidy Megan, que al padecer de epilepsia decidió hacer un llamado de conciencia.

Megan, buscando crear conciencia sobre esta enfermedad y eliminar los mitos en torno a la misma, inició este movimiento en 2008, al que luego se sumaron organizaciones como The Epilepsy Association of The Maritimes y The Anita Kaufmann Foundation.

El color morado, que ya era una forma de identificar a la enfermedad, fue utilizado como representación del día, y desde entonces todos los 26 de marzo el morado es la insignia de la lucha por el aprendizaje sobre el padecimiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica no transmisible que puede afectar desde cualquier edad, en cualquier parte del mundo.

En ese mismo artículo, explicó que cerca del 70% de las personas que la padecen pueden llevar una vida común y corriente siempre que sean sometidas al tratamiento adecuado.

Existen tres causas fundamentales de esta enfermedad, según la OMS, la primera es la genética, la segunda una lesión o traumatismo craneal y la tercera se le atribuye a una infección cerebral.

Esta es una de las enfermedades cerebrales más comunes debido a que cerca de 500 millones de personas la padecen en el mundo.

Normalmente se caracteriza porque las personas sufren de convulsiones, sin embargo, existe un tipo de epilepsia en las cuales estas no aparecen.

"La epilepsia no convulsiva tiene características como el cambio en el estado mental, mientras que la epilepsia convulsiva tiene características tales como movimientos anormales repentinos, incluyendo rigidez y temblores del cuerpo", informó el artículo de la OMS.

Curiosidades

