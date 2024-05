Siete consejos para manejar el estrés en madres solteras

Desde la presión de manejar las responsabilidades financieras al ser la única proveedora del hogar, hasta la ansiedad causada por mantener un equilibrio para cumplir con las exigencias de un empleo sin dejar de cuidar a sus hijos, una madre soltera tiene que enfrentarse a numerosos desafíos diarios que convierten en fuente constante de estrés.

Teniendo en cuenta esta situación, y en honor al Día de las Madres, la psicóloga clínica y terapeuta familiar Soeli Pérez ha recopilado una serie de consejos que pueden servir para apoyar a las madres solteras y también ayudar a bajar sus niveles de estrés.

1. Reconocer las limitaciones

Es importante saber qué se puede cumplir, cuándo y qué no, así como aprender a decir "no". Saber elegir las batallas permite centrarse en el aquí y el ahora, evitando así preocupaciones que en algunos casos pueden dar raíz a otros problemas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/23/pexels-gustavo-fring-4149072_1.jpg

2. Pasar tiempo de calidad con los hijos

Permitirse jugar, hablar su idioma, tirarse al suelo con ellos e interactuar más allá de los cuidados básicos y responsabilidades.

Sabemos que el tiempo de las madres solteras puede ser limitado, pero unos pocos minutos al día para acercarse a ellos a través del juego o de sus intereses permite crear lazos más fuertes, así como fomentar la confianza.

Una de las cosas que como hijos recordamos con cariño es el tiempo de calidad que nuestros padres nos dedican.

3. Evitar desquitarse con los hijos

Ser madre soltera puede ser muy solitario, estresante, acarrea muchas dificultades, etc. Es vital recordar que no debemos explotar con los hijos, estos no pidieron venir al mundo ni tienen que padecer las dificultades de la vida adulta a destiempo.

Aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones implica hacerse responsable de las mismas y buscar alternativas sanas para lidiar con ellas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/23/pexels-ketut-subiyanto-4473903.jpg

4. Establecer una red de apoyo

Esta red puede estar compuesta de familia, amigos, terapeuta y/o grupos de madres. Es importante que esté compuesta de personas sensatas, maduras y que se preocupen por el bienestar. Tener apoyo puede ser crucial para momentos de dificultad, pedir consejos, establecer estrategias y disminuir la carga.

5. Cuidar de sí misma

Ocuparse de dormir lo necesario, ir al médico cuando lo necesite, realizar una o varias actividades que le brinden satisfacción y ayuden a distraerse de la cotidianidad es importante. Hay que dedicarse tiempo a sí misma.

6. Pedir ayuda

Reconocer cuando está sobrecargada o no cuenta con lo necesario para afrontar una situación y buscar ayuda a tiempo puede hacer la diferencia y aportar a la estabilidad emocional de la madre lo que a la vez contribuye al bienestar de los hijos.

Aquí es donde puede entrar en juego la red de apoyo. Reconocer y buscar ayuda no es sinónimo de derrota, más bien puede ser una ganancia, ya que puede afianzar el enlace con las personas que brindan apoyo y propicia la resiliencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/23/pexels-karolina-grabowska-4959749_1.jpg

7. Ser precavida a la hora de tomar decisiones

Las responsabilidades y el estrés pueden acarrear situaciones en las que se deban tomar decisiones importantes, sin embargo, es fundamental tomarse el tiempo para evaluar alternativas, los pros y contras, pero sobre todo evitar tomar decisiones en base a la desesperación que puedan traer consecuencias negativas a corto o largo plazo.