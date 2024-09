Carta de vinos de Ajualä, galardonada por World´s Best Wine List Awards 2024

El restaurante Ajualä celebra otro logro más, y es el hecho de que, luego de cinco años de reconocimientos como carta de vino notable por World of Fine Wines y Wine Spectator, este año ha sido reconocido por World of Fine Wines como mejor propuesta de vinos de Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

La carta de vinos de Ajualä posee más de 850 etiquetas de vino, con profundidad de añadas; sin duda un joya particular y poco común en el país y la región.

De ahí que el wine manager Thomas Sartori expresa que "con la carta de vinos de Ajualä desde un inicio teníamos claro nuestro objetivo: romper todos los esquemas".

Una amplia y original carta de vinos

De la carta sale a relucir la gran cantidad de vinos disponibles por copa. "Ofrecemos cualquier vino que el cliente desee por copa, gracias a la tecnología Coravin", explica Thomas Sartori.

Además, dentro de las curiosidades que más llaman la atención del comensal es la gran variedad de champagnes disponibles: ¡más de 130 etiquetas!, además de vinos de características curiosas recopilados en las categoría de "Freaky wines" y una selección de "Orange Wines".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/03/seb00300-copy.jpg Tomas Sartori,wine manager del restauranteAjualä. (FUENTE EXTERNA)

Este reconocimiento viene como el complemento perfecto a la propuesta gastronómica del Chef Saverio Stassi, cuyo objetivo ha sido desde el primer día, lograr el posicionamiento internacional de la gastronomía dominicana.

Thomas y Saverio se trasladarán el 16 de septiembre al Glaziers Hall en Londres para recibir el reconocimiento en la ceremonia de premiación de las mejores cartas de vino del mundo por World of Fine Wines, junto con notables restaurantes de todos los rincones del globo.

Una lista reputada

The World's Best Wine Lists es un programa de premios global creado en 2014 por la publicación multipremiada The World of Fine Wine.

Juzgado de acuerdo con un riguroso protocolo por paneles internacionales independientes de destacados profesionales, incluidos campeones mundiales de sumilleres, maestros sumilleres, maestros del vino y escritores de vinos muy respetados, es el primer programa de premios que reconoce la importancia crucial de una buena selección de vinos, independientemente del tamaño, en la experiencia gastronómica moderna en todo el mundo.

Leer más Sabores de Río de Janeiro al paladar en Ajualá