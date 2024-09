Influencer Mimi Land muestra las ideas y crisis existenciales de los adolescentes

Hoy en día, la palabra "influencer" evoca imágenes de jóvenes posando en lugares exóticos, promoviendo productos o participando en desafíos que se vuelven virales.

Pero para Mimi Land, de 16 años, este término va mucho más allá de las etiquetas o las vistas. Desde que comenzó su canal de YouTube a los 10 años, y po steriormente extendió su presencia a Instagram y TikTok, Mimi ha seguido un camino diferente al de la mayoría.

Nacida en los Estados Unidos y de padres venezolanos y argentinos, la creadora de contenido abarca el humor, el estilo de vida, la belleza y los viajes y suma 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

Desde muy pequeña, Mim i tenía claro que quería crear contenido que hiciera reír a la gente, que trajera alegría a las casas. Sin embargo, con el tiempo, también se dio cuenta de la responsabilidad que implicaba estar frente a una audiencia tan joven y diversa.

En su canal de Youtube suma más de 5 millones de suscriptores.

"Entiendo que me llamen influencer, pero para mí, eso no es solo un título; es una responsabilidad", comenta Mimi con la madurez de alguien que ha crecido con los ojos de millones de personas sobre ella.

"No quiero que los niños que me siguen vean algo que los haga sentir mal o que los empuje a ser alguien que no son".

Este enfoque se extiende a todas sus plataformas: desde YouTube, donde se ha consolidado con videos de challenges y vlogs, hasta Instagram, donde su contenido se inclina más hacia la comedia con sketches y re els, y TikTok, donde se muestra más cercana y personal, compartiendo reflexiones y aspectos de su vida cotidiana.

Reto de asumir tendencias

"Sé que muchas veces lo más fácil sería hacer lo que todos están haciendo, sumarme a la última tendencia sin pensar demasiado", admite Mimi. "Pero eso no es lo que quiero para mi comunidad".

En vez de buscar la viralidad a toda costa, Mimi prefiere centrarse en lo que ella considera importante: ser honesta, real y ofrecer un espacio donde los jóvenes se sientan seguros y comprendidos.

"Prefiero ser alguien que hable con honestidad y que los chicos sientan que pueden acercarse a mí como a una amiga más", comenta.

Afirma que no busca ser una "influencer" en el sentido tradicional; quiere ser una influencia de verdad.

Más allá de los números, Mimi Land afirma que nunca he querido vender una vida perfecta o una imagen falsa. "Lo que más me importa es que mi audiencia vea que está bien no se perfecto, que está bien cometer errores y aprender de ellos".

Este mensaje de aceptación y autenticidad es algo que a menudo falta en un espacio digital que, irónicamente, se llama "social" pero puede ser increíblemente solitario y competitivo.

Al compartir momentos genuinos de su vida diaria y mostrar sus imperfecciones, especialmente en los videos más informales de TikTok o en las stories de Instagram, Mimi busca romper con la presión de la perfección.

"Si puedo ser alguien que haga una diferencia, aunque sea pequeña, en la vida de alguien, entonces todo este esfuerzo vale la pena", concluye.