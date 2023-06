Cómo mantener a salvo a los niños en un hogar con piscina

Mantener a salvo a los niños en un hogar con piscina es de vital importancia para prevenir accidentes. Aquí tienes algunos consejos para garantizar la seguridad de los niños:

Instala una valla de seguridad alrededor de la piscina: Una valla adecuada es una barrera física efectiva para evitar que los niños pequeños accedan a la piscina sin supervisión. La valla debe tener una altura mínima de 1.20 metros, con puertas que se cierren automáticamente y se abran hacia afuera.

Utiliza una cubierta de seguridad para la piscina: Una cubierta de seguridad es otra capa de protección que impide el acceso no autorizado a la piscina. Asegúrate de que la cubierta esté bien asegurada y que pueda soportar el peso de un niño en caso de que accidentalmente camine sobre ella.

Mantén los juguetes y flotadores fuera del alcance: Al finalizar el tiempo de juego en la piscina, recoge y guarda los juguetes y flotadores. Estos pueden atraer a los niños y motivarlos a acercarse a la piscina sin supervisión.

Enseña a los niños a nadar: La educación en natación es fundamental para la seguridad en torno a la piscina. Inscríbelos en clases de natación adecuadas a su edad y asegúrate de que adquieran habilidades básicas de natación y de seguridad acuática.

Supervisa constantemente: Nunca dejes a los niños solos en o cerca de la piscina, incluso por un corto periodo de tiempo. Designa a un adulto como "vigilante de la piscina" para que esté atento y enfocado en la supervisión constante de los niños mientras están en la piscina.

Aprende primeros auxilios y RCP: Es importante que los adultos que pasan tiempo alrededor de la piscina estén capacitados en primeros auxilios y en resucitación cardiopulmonar (RCP). Estas habilidades pueden ser vitales en caso de una emergencia.

Instala alarmas de piscina: Existen alarmas diseñadas específicamente para piscinas, como alarmas de inmersión o alarmas de puertas que emiten un sonido cuando se detecta movimiento o cuando se abre una puerta que conduce a la piscina.

Educa a los niños sobre las reglas de seguridad: Enseña a los niños sobre las reglas de seguridad alrededor de la piscina, como no correr cerca de la piscina, no empujar a otros dentro del agua y no nadar sin supervisión.

Recuerda que la seguridad de los niños en una casa con piscina es responsabilidad de todos los adultos presentes. Mantén la vigilancia constante, mantén las barreras de seguridad adecuadas y educa a los niños sobre las precauciones necesarias para disfrutar de la piscina de manera segura.