Jason Momoa y Lisa Bonet se separan tras cuatro años de matrimonio

Los actores Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron este miércoles que se han separado tras cuatro años de matrimonio.

En un mensaje de Instagram entre lo espiritual y lo romántico, Momoa señaló que su familia "no es una excepción" a los "tiempos de transformación" que se viven en estos momentos y detalló que, aunque sus caminos en el matrimonio se separen, su amor "continuará y evolucionará".

"Nos liberamos el uno al otro para ser lo que estamos aprendiendo a llegar a ser", dijo.

Momoa y Bonet se conocieron en 2005, se casaron en 2017 y tienen dos hijos en común.

Bonet había estado casado previamente con el músico Lenny Kravitz y con él tuvo a una hija, la también actriz Zoë Kravitz.

Momoa saltó a la fama por la serie "Game of Thrones" (2011-2019) y en los últimos años ha interpretado a Aquaman en las películas de Warner Bros. sobre DC Comics.

Este año estrenará la película "Aquaman and the Lost Kingdom", que es la secuela de "Aquaman" (2018).

Por su parte, Bonet se hizo famosa con la serie "The Cosby Show" (1984-1992) y también apareció en películas como "Angel Heart" (1987), "Enemy of the State" (1998) o "High Fidelity" (2000).