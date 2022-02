El cuarto de siglo de Chloë Grace Moretz

Su primer papel fue en una película llamada “Heart of the Beholder”, de 2005, cuando todavía era una niña de ocho años. Ahora, 17 años después, su filmografía contiene cerca de 60 títulos entre películas, series y doblajes. Chloë Grace Moretz, protagonista de “Kick-Ass” y “Carrie”, cumple un cuarto de siglo.

Moretz nació en Atlanta, Georgia, en 1997, y fue la quinta hija, después de cuatro varones, de un matrimonio formado por una enfermera y un cirujano plástico que con el tiempo acabó separándose. Él “simplemente se fue”, dijo la actriz en una entrevista en Marie Claire en 2016, recogida por People, sobre su padre. “Tenía 12 años”, dijo a Glamour ese mismo año, “fue una experiencia bastante mala… Podría haber sacudido nuestra familia y echarnos a perder, pero en realidad nos unió mucho más”.

Chloë Grace Moretz ha vivido momentos complicados por su profesión y la fama que ha adquirido. (EFE/ARMANDO ARORIZO)

Sus hermanos ocuparon en cierta manera el rol que su padre dejó vacío. “No creo que vaya a encontrar una manera de perdonar; las cosas que hizo son imperdonables… Mi perdón es que estoy viviendo mi vida”, dijo a Glamour. “Cuando eres traicionada por alguien de tu estirpe, empiezas a tener cuidado de confiar en las personas y protegerte a toda cosa”, comentó a Marie Claire. “Durante mucho tiempo hice eso demasiado. No estaba dejando entrar a la gente”.

Con el tiempo, la actriz fue deshaciéndose de la coraza que dejó aquella experiencia. “He superado eso en los últimos años, lidiando con relaciones, con chicos”, dijo a Glamour. “No te das cuenta de por qué estás actuando de cierta forma y luego empiezas a encajar las piezas y te das cuenta de que tienes un caso leve de trastorno de estrés postraumático”.

Moretz comenzó a actuar a los seis años, después de que uno de sus hermanos fuese admitido en una escuela de arte dramático. “Siempre tuve esta inclinación muy fuerte”, dijo a Drew Barrimore en una entrevista publicada en Interview Magazine en 2012, sobre el momento en el que decidió ser actriz.

“Mi hermano Trev fue a la Escuela Profesional de Artes Escénicas de Nueva York y solía hacer sus monólogos y esas cosas y ensayar en nuestro apartamiento”, comentó. Así que ella lo escuchaba todo el tiempo. “Y cuando era niña, solía absorber todo, como cualquier cosa que alguien hiciese, lo absorbía. Así que me empapaba de estos enormes y dramáticos diálogos y los escupía todo el tiempo. Me encantaba. Luego, el momento en el que estuve delante de una cámara, una cámara grande y completa, por primera vez, en ‘The Amityville Horror’ cuando tenía seis o siete años, creo que fue el momento en el que simplemente estaba en ello. No sabía cómo lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo”.

Sus primeras apariciones en la pantalla fueron en la serie “The Guardian”, en 2004. Un año después llegó su estreno en el cine, como Molly en “Heart of the Beholder”, sobre unos propietarios de un videoclub que luchan contra la censura de un grupo de fanáticos religiosos por una película en catálogo.

Chloë Grace Moretz cumple 25 años con una dilatada carrera. (EFE/ NINA PROMMER)

Su propia identidad

Tras el debut, siguieron otras cintas como “The Amityville Horror” y “Today You Die”, también de 2005; “Room 6” y “Wicked Little Things”, de 2006; “The Eye” y “The Poker House”, en 2008; y “(500) Days of Summer”, en 2009, entre otros. Un año después, llegó su gran oportunidad con “Kick-Ass”, basada en el cómic homónimo. En 2011, coprotagonizó “Hugo”, de Martin Scorsese, y, al año siguiente, tuvo un papel en “Dark Shadows”, de Tim Burton. Moretz iba creciendo en la pantalla.

A los 16 años interpretó a Carrie White, en la película “Carrie”, basada en la novela de Stephen King, adaptada al cine por primera vez en 1976. En el filme, la protagonista, que tiene poderes telequinéticos, es humillada por sus compañeros de instituto. Por aquella época, Moretz lidiaba con dudas e inseguridad a raíz de críticas y comentarios en la red. “Me sentí gorda; Me sentí no guapa”, dijo la actriz a Marie Claire, de acuerdo con People. “Sentí que no sabía realmente quién era yo. Estaba muy confundida. Estaba asustada. Tuve acné. Me sentí increíblemente insegura”.

No es sencillo exponerse al escrutinio público, especialmente a edades tempranas y complicadas como la adolescencia. “Creo que la salud mental es importante para mí como humana, pero especialmente, creo que, como actriz, realmente ayuda”, dijo a The Hollywood Reporter en 2018, cuando le preguntaron si acudía a terapia en la vida real.

Chloë Grace Moretz lleva actuando desde los ocho años. (EFE/EPA/WU HONG)

Moretz comentó a la publicación que tuvo que superar muchas cosas en su vida y en su carrera, pero que la mayor lucha personal que tuvo que enfrentar fue encontrar su “propia identidad dentro de la representación Chloë Grace Moretz”. Pasó de que las alfombras rojas y cosas similares le pareciesen divertidas a encontrarlas aterradoras. “Me aterrorizaban las fotos y que la gente me cosificara. Tan solo ser vista por la gente me asustaba. Y eso era totalmente nuevo para mí. Eso me pasó a los 19”.

Se dio cuenta que el origen de esa ansiedad era que siempre había interpretado un papel. “Y creo que convertirse en un adulto es soltar el personaje y convertirte en una persona, y no huir de tus problemas, sino lidiar con ellos, y enorgullecerte de tus asuntos y tu identidad. Y ser como ‘bueno, esto es lo que soy y no voy a rehuir de ello y encajar en tu caja social”, añadió.

Tras “Carrie” se sumaron a su filmografía otros trabajos como “If I Stay”, de 2014; “Dark Places”, de 2015; “The 5th Wave”, un año más tarde, “November Criminals”, de 2017; “Suspiria” en 2018 y “Shadow in The Cloud”, de 2020, entre otras.

En el terreno personal, la actriz apuesta por preservar su intimidad. “Porque no es asunto de nadie”, contestó a Glamour cuando le preguntaron por qué era tan importante para ella mantener esa faceta en privado. “Se supone que esos son momentos muy personales y especiales: estás construyendo una base con alguien o simplemente divirtiéndote y teniendo una cita. Nadie necesita saber eso y odio ver esas cosas en la televisión”.