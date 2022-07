Andrés García: el actor "mero mero" mexicano que nació en RD y huyó junto a su familia por Trujillo

El veterano actor de nacionalidad mexicana, nacido en República Dominicana, Andrés García, se ha dejado ver mal de salud. Atrás han quedado esas imágenes del galán por excelencia del cine y la televisión del país azteca. El longevo actor de 81 años reveló que padece cirrosis e hizo público que presiente que el final de sus días se acerca.

"Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", fueron las palabras de Andrés, un veterano que era conocido por su fortaleza.

Aunque nació en Santo Domingo, República Dominicana, el actor siempre se ha considerado mexicano. Hijo de exiliados españoles de la Guerra Civil Española, que recibieron refugio como parte de una política de Rafael Leónidas Trujillo de estimular la inmigración europea. Su padre fue un famoso aviador de combate republicano, llamado Andrés García Calle (aunque lo conocían por “Lacalle”).

Tras el descontento de la familia García con el régimen autoritario imperante en República Dominicana, volvieron a emigrar, pero esta vez a México, donde la familia obtuvo la nacionalidad mexicana y se asentaron en Acapulco, sitio donde Andrés comenzó a trabajar como lanchero a una temprana edad. Cuando era un veinteañero, fue descubierto por productores de cine, mientras García trabajaba en su lancha. Posteriormente inició su carrera como actor.

Inició su carrera en el cine a los 25 años en la película de acción Chanoc, en el papel del personaje del mismo nombre. Después de filmar decenas de películas empezó en 1970 su carrera en televisión que ha durado más de cuatro décadas. Su última participación fue en la exitosa telenovela "El cuerpo del deseo” del 2005 como Pedro José Donoso.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/08/imagen-en-blanco-y-negro-de-andrés-garcía-serio-84575620.jpg Andrés Garcia fue uno de los actores que robó los corazones en los 80 y 90 (Foto: Televisa)

Sus esposas

En 1967 se casó con Sandra Vale con quien tuvo dos hijos: los actores Leonardo García y Andrés García Jr., y en 1974 se casó con Fernanda Ampudia, con quien tuvo a la actriz y presentadora de televisión, Andrea García. Durante la década de los años 1980 se casó con Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante, de la que después se divorció.

En 2013 se casó con Margarita Portillo, de quien se separó en 2018.

Relación con Luis Miguel y su familia

García tuvo un papel importante en la niñez y adolescencia del Sol de México, ya que, en Luis Miguel, La Serie se retrató su aparición en momentos críticos de la vida del cantante, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues hubo un punto en el que esa relación se fracturó y jamás volvió a ser la misma.

Según las declaraciones de Andrés García, en una de tantas entrevistas en las que mencionó a Luis Miguel, dijo que el distanciamiento fue debido a que el actor le dijo algo que no le pareció y desde ese momento se alejó, sin embargo, se encuentra abierto a recuperar la amistad ya que lo quiere.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/08/grupo-de-personas-posando-para-una-foto-29463a04.jpeg Andrés García con Luis Miguel y su padre. (FUENTE EXTERNA)

“Luis Miguel y yo nos distanciamos cuando en algún momento patinó, se le subió la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo. Yo sigo queriéndolo, no le deseo nada malo. Cuando el hijo es famoso no quiere que le digan nada, pero pues yo le dije sus cosas”, expresó el actor en una entrevista con Yordi Rosado.

Aunado a eso, en otra entrevista para Ventaneando, el actor mencionó que no le gustó la forma de ser que agarró Luis Miguel pese a que siempre lo querrá. “Es un extraordinario cantante. Le he querido mucho toda mi vida, pero él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y con la que no estoy de acuerdo”, resaltó.

México: su última morada

En diversas entrevistas, Andrés García ha dicho que no tiene miedo de morir, sino que el mayor temor que siente es dejar de ser autosuficiente, motivo por el que no desea vivir por muchos años y determinó que no le gustaría vivir más de 85 años.

Sobre su última voluntad, Andrés García dijo al programa “Hoy” que desea que sus cenizas sean enterradas en la playa de su casa de Acapulco. El galardonado actor contó que sus seres queridos ya saben qué hacer cuando él muera.

Según el propio García quiere que al momento de partir, sea cremado rápidamente. Si se puede que sus familiares cremen su cuerpo el mismo día o a más tardar al día siguiente y que sus cenizas queden a lado de las de su padre Andrés García Calle.