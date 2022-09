Cailee Spaeny y Jacob Elordi interpretarán a Priscilla y Elvis Presley

La actriz australiana Cailee Spaeny y el estadounidense Jacob Elordi interpretarán a Priscilla y a Elvis Presley en la película dirigida por Sofia Coppola sobre las memorias íntimas de la esposa del "rey del rock", titulada "Priscilla".

Coppola, también guionista de la película, basará la trama de este largometraje en las íntimas memorias "Elvis and Me", exitoso libro publicado por la que fuera esposa de Elvis, Priscilla Beaulieu Presley, en 1985, informaron este lunes medios especializados en Hollywood.

Beaulieu Presley es una intérprete estadounidense de 77 años que saltó a la fama en 1967, cuando se casó con "el rey del rock", matrimonio del que salió su hija, Lisa Marie Presley, aunque la pareja acabaría divorciándose en 1973.

Spaeny ("Mare of Easttown") y Elordi ("Euphoria") fueron los elegidos para protagonizar esta cinta en la que la oscarizada directora lleva trabajando desde el estreno de "On The Rocks" (2020) para, una vez pasados los peores momentos de la pandemia, poder iniciar su grabación este otoño.

Aunque, en este tiempo, Coppola ha compaginado este proyecto con la dirección de los cortometrajes "The Chanel Iconic" y "New York City Ballet", además de la película "The Custom of the Country", una adaptación de la novela homónima escrita por Edith Wharton y que se encuentra en fase de preproducción.

Cailee Spaeny y Jacob Elordi asumen los roles estelares. (FUENTE EXTERNA)

La película "Priscilla", financiada por el sello Stage 6 Films (Sony Pictures) y la empresa The Apartment, será distribuida por la firma A24 bajo la producción de la propia Coppola junto al director ejecutivo de The Apartment, Lorenzo Mieli, y Youree Henley ("The Lighthouse"), entre otros.

Este año ya se estrenó otro filme sobre la historia de este icono de la música, titulado "Elvis" y producido por Warner Bros, en un formato de drama musical que estuvo protagonizado por Austin Butler y Olivia DeJonge y contó con una notable acogida del público en taquilla