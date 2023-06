"Elemental", una animada combinación de romance, comedia e historias de emigrantes

Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios tienen una habilidad casi mágica para crear mundos fantásticos y personajes entrañables y "Elemental", la nueva película de estos estudios, parece ser la manifestación más reciente de esta maravillosa habilidad. En esta nueva película animada conoceremos a Ember Lumen y Wade Ripple, dos habitantes de Elemental City muy diferentes, pero que poco a poco van encontrando suficientes similitudes para iniciar una relación especial. En una reciente entrevista, el director Peter Sohn y la productora Denise Ream comparten sus experiencias como parte del equipo de creadores de esta producción, sus influencias durante el proceso creativo y por qué ellos creen que este nuevo filme es tan especial.

—Peter y Denise, ¿cuál elemento representa mejor su personalidad?

DENISE REAM: Para mí, creo que es el agua, no sé sobre mi personalidad, pero me gusta nadar.

PETER SOHN: Desearía ser fuego, pero definitivamente soy una persona de agua, solo porque soy muy emocional. Lloraría por cualquier cosa.

—¿Cuál fue el elemento más complejo de transferir a la animación y cuál fue el que más disfrutaron ver animado?

PS: Lo más agradable o fácil fue el fuego. Dar vida a Ember fue un proceso muy difícil, pero lo más emocionante fue verla cobrar vida por primera vez porque ella es nuestro personaje principal y tiene la carga de la historia. Eso fue realmente emocionante. Creo que lo más desafiante fue el agua.

DR: Sí. Definitivamente el agua siempre es difícil desde la perspectiva de los efectos visuales, pero luego también tratar de crear una actuación a partir de la naturaleza reflectante del agua.

PS: Sí. Si alguna vez miras agua de verdad, puede ser de cualquier color en el arcoíris porque es un espejo y lidiamos con esos mismos problemas al tratar de iluminarla.

—Pixar es conocido por ocultar "easter eggs" en todo momento. ¿Tienes alguno favorito en la película que quieras que los fans descubran?

DR: Yo sí. Hay una silla de la universidad a la que asistí, así que me encanta esa.

PS: El mío es la persona que me contrató en Pixar hace 23 años, Ralph Eggleston. Falleció el año pasado y él fue un mentor y un amigo. Colamos un pequeño detalle en la película.

—Además de ciudades como Venecia y Ámsterdam, ¿hubo otras influencias que sirvieron de inspiración en la creación de Element City? ¿Quizás libros, películas u obras de arquitectos?

PS: Sí, vimos arquitectura de todo el mundo. Estábamos buscando ciudades portuarias en términos de tratar de ver ejemplos de las entradas a un país para comprender cómo un país da la bienvenida a las personas y otros tipos de centros de inmigración en todo el mundo. Y eso fue solo para el puerto, pero buscamos edificios icónicos que se sentían románticos, hermosos o memorables. Literalmente tuvimos siete años trabajando en esta película. Investigamos casi todo, edificios en Brasil que tenían maravillosos diseños de tierra y luego edificios realmente elegantes en el Medio Oriente que tenían formas acuosas a través de ellos. Sí, revisamos todo.

DR: Y luego Nueva York.

PS: Sí, Nueva York también fue una gran inspiración.

—¿Llegaron a ir a Brasil o al Medio Oriente?

PS: No, fue virtualmente. Durante la pandemia nos quedamos atascados, pero como están todos estos materiales en YouTube, como "4K Walk" que te permite caminar por estas ciudades. Pasé horas y horas simplemente recorriendo ciudades, viendo a alguien caminar por una ciudad, notando todos los pequeños detalles de lo que está junto al agua, cómo la luz se refleja en algo y llevar eso al departamento de arte.

—¿Cuál fue el mayor desafío personal para ustedes durante esta película?

DR: Creo que, cuando nos enviaron a casa, básicamente administrar y producir una película tan compleja de forma remota sin estar con el equipo fue un gran desafío. Me sentí como si tuviera una mano atada a la espalda. Así que eso fue un desafío, personalmente.

PS: Sí, honestamente, para mí fue el fallecimiento de mis padres. No me di cuenta de cuánto afectaría la producción de esto, pero al comienzo de la producción, mi papá se fue y luego, hacia el final, mi mamá se fue. Esos dos momentos me sacudieron de una manera que simplemente descarrilé allí y no sé si fue por la forma que me criaron, pero tenía que seguir trabajando. Para honrarlos puse tanto amor y esfuerzo como pude en la película. Ese fue el mayor desafío personal.

—¿Qué influyó en la decisión de utilizar estereotipos inversos como la niña de mal genio y el chico emocional?

PS: Creo que solo fue por los primeros dibujos y comprender que era lo divertido del fuego en general. Y luego son los tipos de personalidad de mi esposa y yo. Y ella es mitad italiana y yo soy coreano. No quiero decir que los italianos sean fuego, pero mi esposa en particular es muy apasionada por las cosas y yo soy mucho más tonto y así fue como empezó. Luego criar a una hija y lo que eso significa como padre y mi comprensión de mi propia relación con mis padres, todo comenzó a alimentar esas razones.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/12/elemental-online-use-m3873bpubpub16n235b-84e6f0a3.jpg

—Peter, "Partly Cloudy" es un cortometraje que hiciste hace unos años y que fue disfrutado por todos. ¿Cómo te influyó ese corto en el desarrollo de los personajes aéreos aquí en "Elemental"?

PS: Fue cerca del inicio de mi carrera. Me encanta esta idea de Pixar de tratar de encontrar una historia conmovedora con tecnología de punta. Me encanta el clima y la naturaleza y, en ese momento, el concepto de un personaje aéreo era algo que pensé que no se había animado antes. En aquel entonces no teníamos la tecnología para obtener realmente esa calidad, pero ahora sí. Estaba tratando de antropomorfizar el aire. Teníamos diseños que eran más tenues y claros, pero este tipo de personajes hinchados realmente cobraron vida con nuestro equipo y los amo.

—¿Puedes hablar un poco sobre el diseño y la construcción del mundo de Element City? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos y alegrías de ese proceso?

PS: Hay un problema interno de la historia. La trama interna está tratando de construir una ciudad que apoye lo que Ember está viviendo. Parte de su viaje es comprender su identidad, cómo se relaciona con su propia cultura y luego con la cultura de la ciudad en la que ha vivido o de la que ha sido parte. Y entonces, tratar de hacer de la comunidad de Fire Town un hogar donde se siente muy cómoda. Y luego la ciudad en sí, fuera del centro, y me refiero a las afueras de Fire Town hacia el centro de Element City propiamente dicho, sería un poco más difícil para Ember, pero sería una lucha para ella porque la infraestructura principal sería el agua. Aun así, a través de este viaje con Wade, ella comienza a ver la ciudad bajo una nueva luz. Así que necesitábamos descubrir partes de la ciudad que fueran hermosas y significativas para ella, tanto positivas como negativas, y todos esos espacios fueron diseñados con eso en mente. Y así, cuando un lugar parecía un poco más peligroso para Ember, resaltamos el diseño de los edificios y la idea de que no solo fueran memorables, sino también peligrosos. Luego, cuando hay momentos en los que surgen una conexión entre Ember y Wade, hay más vidrio, reflejos, belleza, y un lenguaje en cuanto a las formas que es diferente que el diseñador de producción de Don Shankar estaba tratando de crear. Así que todo estaba ligado a Ember.

DR: También agregaría que fuimos a muchos lugares en la película, por lo que hubo un alto grado de complejidad. Y nosotros en el departamento de sets tuvimos un desafío bastante grande al cubrir todas estas áreas diferentes en las que había que pasar mucho en poco tiempo.

—En cuanto al tema de personajes interactuando con otros que no pertenecen a su elemento, ¿es más fácil contar una historia como esta en una película animada?

PS: Nada fue fácil en esta película. En primer lugar, la idea de los temas de esta película ha sido muy personal para mí. Mis experiencias de crecer en Nueva York y algo de la xenofobia que enfrentamos mis padres y yo fueron problemas que eran más personales que políticos. Son cosas con las que he luchado hasta el día de hoy y estoy tratando de encontrar una manera de hablar con mis propios hijos sobre eso. Pero eso es parte del lado más oscuro que existe y esta película está destinada a estar llena de esperanza. Es una película muy colorida con muchas comunidades dispares, pero eso es lo divertido de esto, que visualmente podías ver de inmediato cómo algunas de estas comunidades pueden ser muy esperanzadoras y algo por lo que vale la pena luchar. Así que realmente se trataba de exponer la esperanza más que nada.

—Peter, has sido responsable de escribir y dirigir la película y para ti es un proyecto muy personal. ¿Cómo surgió la idea de hacer los personajes como elementos?

PS: Realmente fue una combinación química de varias ideas que han surgido a lo largo de mi vida y una de ellas al divertirme haciendo garabatos. Simplemente estaba dibujando diferentes ideas y encontrando a dónde me llevaría eso. Me topé con estos personajes de fuego, eso luego me llevó a un personaje de agua y pude sentir el conflicto y la diversión que podría surgir a partir de ahí. Eso también comenzó a relacionarse con mi propia vida con mi esposa, ya que me casé con alguien que no es coreana, y el choque cultural que creó con mi propia familia. Cuando era niño, realmente no apreciaba todas las cosas por las que habían pasado mis padres, como huir de una guerra y llegar a los Estados Unidos sin hablar inglés. Hubo muchos obstáculos para ellos que, como un niño que creció en Nueva York, simplemente no entendía ni empatizaba. Luego, a medida que envejezco y cada hito que pasa, más me sorprende lo que pudieron hacer con tan poco y yo no podría hacer eso ahora como padre. Ese agradecimiento se convirtió en esa parte que unía todo. Estos personajes de los elementos, y la simple metáfora visual de un conjunto de comunidades diversas, realmente surgió de la diversión.

—¿Cuál es el personaje favorito de cada uno de ustedes y por qué aman ese personaje?

DR: Me gusta Cinder, la madre de Ember. Ella simplemente tiene un buen espíritu, me hace reír y me gusta bastante su actuación.

PS: Sí. Amo a Ember. Para mí ella es el cáliz de todo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/12/elemental-online-use-m55111pubpub16158-ba7bc1eb.jpg

—Pixar ahora está más abierto a contar historias sobre inmigrantes de segunda generación, pero quizás hace una década este tipo de película no se habría hecho. ¿Cómo ha cambiado la cultura interna en Pixar a lo largo de los años?

PS: Sí, ha sido un verdadero impulso traer voces más diversas al estudio, a posiciones creativas. Creo que es una gran metáfora de lo que es esta película, solo porque nuestro equipo está formado por un grupo de personas increíblemente multicultural y diverso. Realmente sentimos el cambio en los proyectos y todo, es un conjunto de puntos de vista tan sólido, diferente y emocionante.

DR: Sí, creo que nuestro equipo y la película reflejan cuál es la realidad en el estudio, lo cual es fantástico.

—¿Cuáles fueron sus influencias cinematográficas al trabajar en "Elemental"?

PS: Hay tantas. Está "Moonstruck".

DR: "My Big Fat Greek Wedding".

PS: Sí. "Shall We Dance", la versión japonesa.

DR: "El Padrino".

PS: "El Padrino" y "El Padrino 2", esa increíble escena de inmigración al principio. Había películas en las que nos inspirábamos en cómo filmar un lugar y muchas películas francesas. Me refiero a "City of Lost Children", el tipo de escenografía teatral que había ahí, y hasta "Amelie". Aquí somos amantes del cine, por lo que siempre apreciamos estar inspirados por películas.