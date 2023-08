"Dance First", de James Marsh, clausurará el Festival de Cine de San Sebastián en España

"Dance First", la película del realizador británico James Marsh dedicada al genio literario irlandés Samuel Beckett, clausurará la 71 edición del Festival de San Sebastián en España.

El filme, protagonizado por el irlandés Gabriel Byrne y la francesa Sandrine Bonnaire, cerrará la Sección Oficial fuera de concurso, anunció este lunes la organización del festival, que se celebrará entre los próximos 22 y 30 de septiembre.

"Dance First", que toma el título del lema del autor de "En attendant Godot" (Esperando a Godot), "Baila primero, piensa después", se aproxima a todas las vidas del Nobel irlandés.

Sus facetas de "bon vivant" parisino, combatiente de la Resistencia en la II Guerra Mundial, ganador del Premio Nobel, figura clave del teatro del absurdo, esposo mujeriego y ermitaño se reflejan en esta cinta.

La película está dirigida por James Marsh (Truro, Reino Unido, 1963), coganador de un Óscar al mejor documental por "Man on Wire" (2009), y premiado en los Bafta en el Reino Unido, en Sundance en Estados Unidos y también en San Sebastián.

El director de "The King" (2005), "Shadow Dancer" (Agente doble, 2012) y "The Theory of Everything" (La teoría del todo, 2014) presentó en la Sección Perlak San Sebastián en 1999 "Wisconsin Death Trip", que obtuvo una mención especial del Premio Fipresci.

En cuanto al reparto, el escritor irlandés será interpretado por Gabriel Byrne, ganador de un Globo de Oro por su papel en la serie "In Treatment" ("En terapia)".

La esposa del literato será encarnada por Sandrine Bonnaire, quien ha sido premiada con dos César en Francia y con una Copa Volpi del Festival de Venecia (Italia).