El afamado cineasta Patricio Guzmán es galardonado con el Premio Nacional chileno de Arte

El reconocido cineasta chileno Patricio Guzmán, autor de cintas como "Mi país imaginario", premio Goya a la mejor película Iberoamericana 2022, fue galardonado este miércoles con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile 2023.

"Me gusta Chile, me gusta filmar sus pequeños y grandes acontecimientos", expresó Guzmán tras recibir el premio y antes de asegurar que no abandonará a sus 82 años la temática andina de sus obras.

"Un premio que recibes en tu patria es más importante que los otros porque siempre estás pendiente sobre lo que pensará el público chileno de tu trabajo", agregó.

En la misma línea, la ministra chilena de Cultura, Carolina Arredondo subrayó que "su extensa obra tiene un compromiso esencial con la justicia social y muy profundamente con la verdad y la memoria. Su creación y punto de vista generoso y respetuoso inevitablemente nos asombran. Su temática siempre es el país entero".

Un jurado compuesto por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la ministra Arredondo, la última galardonada, Joan Turner; un académico de Bellas Artes y dos representantes del Consejo Nacional de las Artes, las culturas y el Patrimonio, resolvieron por unanimidad la entrega del premio al cineasta.

Nacido en Santiago, Patricio Guzmán se interesó por el cine documental desde su juventud, arte que comenzó desarrollando como colaborador en la Universidad de Chile, posteriormente migraría a Madrid, donde comenzó sus estudios en la Escuela Oficial de Cinematografía en 1969.

Guzmán, detenido y exiliado durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), ha conseguido consagrarse como uno de los grandes cineastas chilenos por películas como "La batalla de Chile" y es catalogado por una gran parte de la crítica como "el mejor documental nacional de todos los tiempos".

Además del Goya citado, ha logrado el Premio al mejor cortometraje de la Unión Francesa de Críticos de Cine (1975), el Premio del Cine Europeo al mejor documental (2010) el Oso de Plata al mejor guion (2015), la Lumière du meilleur documentaire (2016), el Premio Platino a la mejor película documental (2016) y L'Œil d'or (2019) y el Ojo de Oro al mejor documental por su película 'La cordillera de los sueños' en el Festival de Cannes.

En su última obra, "Mi país imaginario", Guzmán relata las transformaciones de Chile durante y después del "estallido social", la gran protesta popular que sacudió el país en 2019.

Guzmán narra de manera audiovisual la realidad chilena, no solo en forma política, sino también apunta a la geografía nacional con obras como la trilogía conformada por "Nostalgia de la luz" (2010), elegida por la revista Sight and Sound como una de las 250 mejores películas de la historia.

Patricio Guzmán se convirtió en el segundo cineasta en recibir el Premio Nacional de Artes de Chile, tras Raúl Ruiz, quien lo obtuvo en 1997.

