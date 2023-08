Largometraje "Croma kid" abre en Dominicana tercer Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD

La película de ciencia ficción "Croma kid" dará apertura a la tercera edición del Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD, que se celebrará del 7 al 13 de septiembre próximo con la presentación de varios filmes y cortometrajes en Santo Domingo y Santiago, informaron este lunes sus organizadores.

Nashla Bogaert, David Maler, Bosco Cárdenas Guzmán y Jaime Piña protagonizan "Croma kid", bajo la dirección de Pablo Chea.

La clausura del festival, dirigido a impulsar las artes cinematográficas en República Dominicana, estará a cargo del largometraje "El método", de David Maler, un thriller-comedia que protagonizan Bogaert, Héctor Aníbal, Georgina Duluc, Pepe Sierra, Yasser Michelén, Dahiana Cordero y Roger Wasserman.

El festival incluye proyecciones especiales, competencia de cortometrajes, charlas educativas con "destacadas personalidades" del sector y paneles con líderes de la industria del cine dominicano.

"Nos enorgullece llegar a esta tercera edición, esta plataforma que, con tanto esmero, hemos desarrollado para proyectar lo más reciente del cine dominicano, para deleite de cineastas, cinéfilos, estudiantes, público amante del buen cine, los grandes protagonistas de estas historias", dijo en una nota Zumaya Cordero, directora general del festival y de la productora Caribbean Cinemas.

La ejecutiva reveló que la muestra presentará "en exclusiva" audiovisuales de importantes producciones locales que llegarán a la pantalla de cines en el último trimestre de este año y comienzos de 2024.

El festival también presentará las películas "La hembrita", de la premiada directora Laura Amelia Guzmán; los documentales "Yaque", de Oliver Olivo, y "El mundo que nos rodea", dirigido por Wendy Espinal, además de "O+", de Bruno Musso.

Entre los cortos producidos por varias universidades figuran "Cuando fui grande", "Josefina", "1994", "Güibia, la joya perdida", "Taita" (expresión popular en República Dominicana que significa papá), "Sol azul", "Raíces", "Amadí" y "El viaje".

Se presentarán los cortometrajes producidos por profesionales como "In search of the blue heart" (En busca del corazón azul), de Amelia Deschamps; "Un gavillero en la sierra", de Ricardo Ariel Toribio; "Carta Malva, Poniatowska y Dominicana conversan", de Angélica Noboa, y "La niña de los dulces", de Tony Bacigaluppe y Fidia Peralta.