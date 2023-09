Jessica Chastain, la estrella accesible que se pasea a su aire por San Sebastián

Enamorada de San Sebastián y de su público, la actriz estadounidense Jessica Chastain se ha tomado con calma su visita a la ciudad española y, desde que llegó el pasado lunes para presentar "Memory" en el festival de cine, se ha dejado ver paseando, de terrazas y haciéndose fotos con admiradores con una gran naturalidad.

"Normalmente llegas a un festival con el tiempo justo para presentar la película, hablar con la prensa y salir corriendo, pero ahora hemos tenido un par de días y ha sido maravilloso", dijo este miércoles en un encuentro con periodistas, a pocas horas del preestreno del filme, dirigido por el mexicano Michel Franco.

Con un atuendo estilo "preppy", de minivestido negro y camisa blanca con mocasines de suela gruesa, la ganadora de un Oscar por "The Eyes of Tammy Faye" (2021) desveló que visitó los museos Guggenheim de Bilbao y Balenciaga de Getaria, ambos en la región del País Vasco, al igual que San Sebastián.

También paseó por San Sebastián, vio algunas películas en el festival y disfrutó con las marionetas y otros espectáculos callejeros.

"Amo al público (de San Sebastián), cuando llegué al hotel me quedé impactada con toda la gente que había esperando, es precioso, creo que no hay otro festival en el mundo con este tipo de bienvenida", confesó la actriz, que a su llegada lució una camiseta de apoyo a la huelga del sindicato de actores en Hollywood.

Chastain saltó a la fama en 2011 con el estreno de títulos como The Tree of Life" o "Take Shelter" y en 2016 fundó su propia productora, Freckle Films, desde la que ha alentado producciones hechas por mujeres o que hablen de mujeres.

En "Memory", una producción independiente del mexicano Michel Franco, interpreta a una mujer con un pasado de abusos y alcoholismo que entabla una relación con un hombre con demencia.

"Es la primera película que hice después de ganar el Oscar y tenía claro que no quería estar en ningún otro lado que en ese set y con esta historia", subrayó.

"A veces en las películas grandes no puedes ser creativo, te pagan por estar sentado en un trailer esperando a que te llamen, pero trabajar con Michel es como hacer teatro, sientes que cada parte de ti es necesaria y está implicada", comentó.

El rodaje se desarrolló en Nueva York, con muchas escenas en la calle y en el metro. A veces no la reconocían, pero otras tuvo que bregar con los "paparazzi".

"Normalmente me acerco a ellos y les pido que, si ya tienen su foto, nos dejen trabajar y por lo general funciona, si muestras empatía y humanidad, si les hablas como a seres humanos, te tratan como a un ser humano", apuntó.

Franco dice de ella que es "la mejor actriz del mundo", que ve cosas en sus guiones que él mismo no ve y que hace que su trabajo sea fácil.

"Jessica ha tenido una vida muy interesante, cosas privadas que la gente no conoce de ella que hemos podido usar en beneficio de la película", señaló.