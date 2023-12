¿Qué fue de Kim Basinger?

"Irreconocible". Así tildaron muchos a Kim Basinger cuando, en la primavera de este año, hizo una aparición pública en la que podían verse los retoques estéticos a los que la actriz se ha ido sometiendo para combatir los signos que evidencian el paso del tiempo.

Los mismos medios que la eternizaron como "mito erótico" por su belleza, una etiqueta que ella siempre luchó por superar para ser valorada por su talento como actriz (recordemos que es ganadora de un Oscar), señalaron que el rostro de la modelo ya no parecía el mismo que a tantos encandiló como "chica bond".

Pero el tiempo pasa, incluso para una Kim Basinger que en cierta ocasión se mostró agradecida por su longevidad: "he sido muy afortunada", dijo a People. De eso, hace ya una década.

Por eso, la actriz, que acudía este año al "baby shower" de su hija, Ireland Baldwin, parece feliz ante la perspectiva de ser abuela mientras vive alejada de esos focos ahora sorprendidos por el paso de la naturaleza y por la postura de la modela ante el mismo.

Ella, por su parte, celebra ahora su 70 cumpleaños.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/09/55012458606-1.jpg La actriz estadounidense Kim Basinger en el estreno de la película The Nice Guys en el Teatro Chino de Hollywood, California. (EFE/JIMMY MORRISON)

De modelo a actriz

Kimila Ann Basinger nació el 8 de diciembre de 1953 en Athens, Georgia, EE. UU. Hija de Ann Lee, modelo, actriz y nadadora; y Donald Wade Basinger, músico; tiene ascendencia inglesa, alemana y escocesa; y creció en una familia numerosa junto a sus hermanos Mick, Skip, Barbara y Ashley.

Su vocación despertó de manera temprana, y con 3 años empezó a estudiar ballet hasta su adolescencia, momento en el que entró en el equipo de animadoras de la escuela. También participó en el certamen de Miss Estados Unidos Junior.

Aunque su principal meta era cantar y actuar, aceptó un contrato con la Agencia de Modelos Ford. Pero, a pesar de que llegó a ganar 1.000 dólares al día modelando, Kim nunca se sintió cómoda con esta profesión.

Durante un tiempo, Basinger compaginaba el modelaje con sus estudios de interpretación en la Neighborhood Playhouse, mientras actuaba cantando en los clubs de Greenwich Village.

En 1976, Kim Basinger abandonó su carrera como modelo para perseguir definitivamente su meta de ser actriz. Se mudó a Los Ángeles, y así fue como dio comienzo una nueva etapa en su historia.

Kim tuvo algunas apariciones en series populares como "McMillan & Wife" and "Charlie's Angels", rechazando tener un papel más recurrente en esta última. En 1981, hizo un atrevido posado para Playboy que dos años después haría historia.

Toda una chica bond

Porque en 1983, Kim protagonizó junto a Sean Connery la película de James Bond "Never Say Never Again", marcando el inicio de su carrera en la gran pantalla, y aquella sesión para la revista sirvió de impulso.

Tres años después, llegó el papel que la catapultó del todo a la fama en 1986 con "9½ Weeks". Y ya en 1989, la actriz apareció en "Batman" (1989), dirigida por Tim Burton, y la película fue la más taquillera de su carrera hasta ese momento.

Pero el punto culminante de su ascenso llegó casi una década después, en 1998, cuando Kim Basinger ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su impactante interpretación en "L.A. Confidential" (1997).

Desde entonces, se labró una extensa trayectoria en los 80 y 90, con películas como: "The Natural" (1984), "Nadine" (1987), "The Marrying Man" (1991), "Final Analysis" (1992), "The Real McCoy" (1993) o "The Getaway" (1994).

A partir de los 2000, su filmografía ha seguido creciendo, con títulos como: "I Dreamed of Africa" (2000), "8 Mile" (2002). "The Door in the Floor" (2004), "Cellular" (2004), "The Sentinel" (2006), "Charlie St. Cloud" (2010), "Black November" (2012), "The 11th Hour" (2014), "The Nice Guys" (2016), "Fifty Shades Darker" (2017) y "Fifty Shades Freed" (2018).

Semejante filmografía hace que no sea de extrañar que, además de su estatuilla dorada y otros galardones, Kim Basinger cuente con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/09/55012458606-3.jpg Kim Basinger posa para los medios a su llegada a la gala de caridad 'Dreamball' en Berlín, Alemania, el 27 de septiembre de 2007 (EFE/JENS KALAENE)

Una historia con altibajos

En cuanto a su vida personal, ya antes de alcanzar la fama, Kim Basinger tuvo algunas historias de amor con el modelo Tim Saunders, el fotógrafo Dale Robinette y el jugador de fútbol Joe Namath. En 1980, se casó con el maquillador Ron Snyder-Britton, pero se separaron en 1989.

Son muchas las especulaciones sobre que un romance con Prince, al que conoció a raíz de "Batman", tuvo que ver con esta ruptura. Posteriormente, en 1993, la actriz contrajo matrimonio con el también actor Alec Baldwin, con quien tuvo a su hija Ireland. Sin embargo, la relación terminó en un sonado divorcio en 2002.

"El divorcio es difícil para un niño y el nuestro fue muy público y desagradable" dijo tiempo después en entrevista para The Edit, aunque admitió que con el tiempo ella y su ex marido habían logrado llevarse mejor: "la vida sigue".

A raíz de esa ruptura, se rumoreó mucho sobre una posible relación entre Kim Basinger y Eminem, con quien coincidió en "8 Miles". Sin embargo, el rapero desmintió reiteradamente estos rumores. Y, desde 2014, Kim está emparejada con el estilista Mitch Stone.

Además, Basinger no supo gestionar la fortuna que alcanzó a raíz de su fama y de su carrera como actriz, y ha estado varias veces cerca de la bancarrota.

Otra de las sombras sobre su luminosa carrera es el problema de agorafobia que la actriz sufre desde hace años, y por el cual ha permanecido largas temporadas alejada del ojo público.

Todo empezó con un primer ataque de ansiedad mientras hacía la compra: "dejé la cesta en el supermercado, llegué hasta mi coche y después a casa... Y esa fue la última vez que conduje en seis o siete meses", confesó años después para el programa Red Table Talk.

"Tuve que volver a aprender a conducir", ella añadió sobre lo que sucedió después.

Y así, Kim Basinger ha seguido viviendo en su intimidad. A principios de 2023, se desveló que iba a ser abuela: "estoy deseando conocer a esta pequeña ´Snoopy´" escribió Basinger en su Instagram encantada con la noticia. En mayo de este mismo año, Ireland Baldwin dio a luz a su hija.

Kim, lejos de las críticas, suma a ese motivo de celebración el de su actual cumpleaños. Porque el mito, nunca muere, y ella disfruta de su era dorada.

