Michael Bolton cancela conciertos tras ser intervenido por un tumor cerebral

El cantante Michael Bolton anunció este viernes la cancelación de varios conciertos de su gira mientras se recupera de una cirugía para eliminar un tumor cerebral.

En un comunicado en redes sociales, Bolton, de 70 años de edad, reveló que el tumor fue descubierto justo antes de las Navidades, tras lo que tuvo que someterse a una intervención de emergencia, que fue "un éxito".

"Me estoy recuperando en casa, rodeado del tremendo amor y apoyo de mi familia", escribió en Facebook el intérprete de 'How Am I Supposed To Live Without You'.

Su recuperación tomará previsiblemente unos meses, por lo que Bolton se tomará "un descanso temporal" de los conciertos.

Estaba previsto que el cantante actuara a partir del 1 de febrero en una gira por diferentes ciudades de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido, según su página web.

Bolton dijo que ofrecerá más detalles tan pronto como le sea posible.

#MichaelBolton Wishing @mbsings a speedy recovery. Statement posted on his Instagram page tonight: pic.twitter.com/tjR3tZwsob — Kevin Hughes (@Popprince) January 5, 2024